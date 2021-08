Hagen: 21-Jähriger rastet aus und greift Polizisten an

Ein 21-Jähriger ist am Samstagmorgen in Hagen völlig ausgerastet und hat Polizisten angegriffen.

Hagen. Ein 21-Jähriger ist in Hagen ausgerastet und hat Polizisten angegriffen und beleidigt. Das hat Konsequenzen.

Ein 21-Jähriger hat am frühen Samstagmorgen in Hagen Polizisten beschimpft und angegriffen. Vor einer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus hatte er zunächst aggressiv und laut randalierte. Der alkoholisierte Mann schlug einem 59-Jährigen ins Gesicht und griff einen 22-Jährigen an.

Bei Eintreffen der Polizei verhielt sich der Hagener weiterhin uneinsichtig, ging mit erhobenen Händen auf die Beamten zu und schlug um sich. Er musste zur Ausnüchterung, emotionalen Beruhigung und Verhinderung unmittelbar bevorstehender Straftaten in Gewahrsam genommen werden. Während der Fahrt im Streifenwagen beleidigte der 21-Jährige die Polizisten als Nazi und „Scheißtyp“. Er versuchte zudem um sich zu treten.

Alkoholtest mit niedrigem Ergebnis

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,8 Promille. Er erhielt eine Strafanzeige wegen Körperverletzung, Beleidigung und wegen Widerstands.

