Hagen: 21-Jähriger sprüht mit Pfefferspray in Kneipe

Hagen. Die Polizei Hagen hat einen 21-Jährigen festgenommen, der auf einer Kneipen-Toilette mit Pfefferspray gesprüht. Das sind die Hintergründe.

Ein 21-Jähriger hat hat in einer Kneipe am Hauptbahnhof Hagen am Sonntagnachmittag mit Pfefferspray gesprüht und hatte eine Gaspistole dabei. Die Polizei nahm ihn in Gewahrsam.

Gegen 14.45 Uhr alarmierte die 61-jährige Mitarbeiterin einer Gaststätte in der Straße Am Hauptbahnhof die Polizei. Sie meldete einen Mann, der sich in einer Toilettenkabine aufhält und zuvor in Streitigkeiten verwickelt war. Sie sagte den Polizisten, dass der 21-Jährige im Verlaufe in der Kneipe gepöbelt habe. Bei einer Auseinandersetzung mit einem weiteren Mann im Bereich der Toiletten setzte er Pfefferspray ein und wurde anschließend von der 61-Jährigen dazu aufgefordert, die Kneipe zu verlassen.

Polizei beschlagnahmt Waffe

Etwa zwei Stunden später saß der 21-Jährige dann erneut in einer der Toilettenkabinen. Neben ihm auf dem Boden konnte die Mitarbeiterin eine Pistole erkennen. Die Beamten überwältigten den Mann und beschlagnahmten die Waffe.

Sie nahmen den alkoholisierten Hagener in Gewahrsam. Ein durchgeführter Alkoholtest zeigte einen Wert von 0,36 Promille an. Ein Drogentest schlug auf Kokain an. Die Polizisten zeigten den Mann wegen der gefährlichen Körperverletzung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz an.

