Hagen: 22-Jährige versucht Ex-Freund mit Messer umzubringen

Hagen. Eine 22-Jährige hat in Hagen versucht, ihren Ex-Freund (26) mit einem Messer umzubringen. Dem Mann gelang die Flucht. Er rief die Polizei.

Eine 22-Jährige hat in Hagen versucht, ihren Ex-Freund umzubringen. Sie hatte ihn mit einem Messer angegriffen und ihm Schnittwunden zugefügt. Allerdings konnte der 26-Jährige ihr die Waffe entreißen, flüchten und die Polizei verständigen.

Eine Aussprache in einer Wohnung an der Buntebachstraße in Oberhagen zwischen den Ex-Partnern ist am Sonntag offenbar eskaliert. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Erklärung jetzt mitgeteilt.

Messerangriff mit den Händen abgewehrt

Der junge Mann hatte sich am späten Abend mit seiner 22-jährigen Ex-Freundin getroffen. Während des Gespräches forderte die Frau, dass man sich gemeinsam umbringe.

+++ Lesen Sie auch: Mann will Anders Breivik nacheifern +++

Auf diesen abstrusen Vorschlag jedoch wollte sich der 26-Jährige auf keinen Fall einlassen. Seine Ex-Partnerin zog daraufhin ein Küchenmesser aus ihrer Tasche und stach im weiteren Verlauf in Richtung des 26-Jährigen. Dieser konnte zunächst ausweichen und weitere Angriff mit seinen Händen abwehren.

Hagener erleidet Schnittverletzungen

Der Hagener erlitt mehrere oberflächliche Schnittverletzungen. Es gelang dem Mann schließlich, mit dem Messer in der Hand aus seiner Wohnung zu flüchten. Vor dem Haus wählte er den Notruf der Polizei.

Die Angreiferin lief daraufhin in die Küche und fügte sich mit einem weiteren Messer oberflächliche Verletzungen zu. Alarmierte Polizeibeamte fanden die verletzte Frau in der Küche. Sie lag auf dem Boden.

Angreiferin in die Psychiatrie eingewiesen

Sie wurde durch den Rettungsdienst erstversorgt und im Anschluss in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Sie wurde schließlich in die psychiatrische Abteilung eines Hagener Krankenhauses gebracht.

+++ Lesen Sie auch: Kinder eingesperrt - Kita-Leiterin vor Gericht

Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei haben ergeben, dass die 22-Jährige von vornherein geplant hatte, ihren Ex-Freund zu töten, falls dieser dem gemeinsamen Suizid nicht zustimmt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hagen wurde sie einem Haftrichter vorgeführt, der eine einstweilige Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet hat.

Die Hagener Kriminalpolizei ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen