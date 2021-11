Hagen: 24-Jähriger schlägt seine Lebensgefährtin ins Gesicht

Boele. Der brutale Übergriff eines 24-Jährigen auf seine Lebensgefährtin hat in Boele einen Polizeieinsatz ausgelöst.

In Boele hat am Montagabend in ihrer Not eine Frau den Notruf der Polizei Hagen gewählt, nachdem ihr Lebensgefährte in ihrer Wohnung randalierte und geschlagen hatte. Der 24-Jährige beschädigte unter anderem in der Küche mit einem Messer eine Arbeitsplatte und trat die Tür des Schlafzimmers ein. Die Frau hatte zuvor in dem Raum Schutz gesucht. Der 24-Jährige schlug der Hagenerin mit der flachen Hand ins Gesicht, nahm ihr das Handy aus der Hand und verließ anschließend die Wohnung.

Frau leicht verletzt

In der Vergangenheit war es bereits wiederholt zu Übergriffen gekommen. Die Frau wurde bei der häuslichen Gewalt leicht verletzt. Sie wollte einen Arzt aufsuchen. Der 24-Jährige konnte durch die Polizei nicht mehr angetroffen werden. Er erhielt eine Strafanzeige und die Ermittlungen dauern an.

