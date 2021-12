Hagen: 2G-Einheitsbändchen für Geschäfte und Restaurants

In ihrer „Skihütte“ auf dem Weihnachtsmarkt legt Helga Schapals einem Gast ein 2G-Bändchen um. In wenigen Tagen - ab 15. Dezember- soll ein Einheitsbändchen die Kontrollen erleichtern.

Hagen. Die Kontrollen sollen erleichtert werden, deshalb werden ab 15. Dezember 2G-Einheitsbändchen an Schausteller, Händler und Gastronomen ausgegeben.

50.000 Nachweis-Bändchen wurden vor wenigen Tagen geordert, Anfang der Woche soll die Verteilung der dunkelgrünen 2G-Bändchen fürs Handgelenk beginnen: Hagener Einzelhändler, die Schausteller auf dem Weihnachtsmarkt sowie Gastronomen können sich an der Aktion beteiligen und an ihre Kunden und Gäste besagte 2G-Bändchen kostenlos ausgeben.

2G besagt, dass nur Geimpften und Genesenen Einlass gewährt wird.

„Wir wollen Restaurantbesuche, Einkaufen und das Bummeln über den Weihnachtsmarkt in der Innenstadt erleichtern“, sagt Kirsten Fischer, Leiterin des Bereichs Hagen-Marketing, „denn durch das Tragen und Vorzeigen des Bändchens entfallen wiederholte 2G-Nachweis-Kontrollen“.

Der Aufwand rund um die Kontrollen­, die Einzelhändler, Schausteller und Gastronomen seit kurzem durchführen müssen, ist hoch. „Die Einführung eines Bändchens, das in den genannten Bereichen Gültigkeit hat, wäre eine immense­ Erleichterung für alle Seiten und wünschenswert für das Weihnachtsgeschäft“, betont Wladimir Tisch, Vorsitzender der Citygemeinschaft.

Seit einigen Tagen wurden Stimmen aus dem Einzelhandel lauter, die fragten, warum es in Hagen keine einheitliche Bändchen-Regelung gebe. „In anderen Städten funktioniert die Ausgabe eines Bändchens für alle Geschäfte und sogar für Restaurants doch auch. Warum gibt’s das nicht bei uns?“, wunderten sich einige Verkäufer und Verkäuferinnen in Geschäften in der City.

Anbieter musste erst gefunden werden

„Wir mussten erst einen Anbieter ausfindig machen, der uns die Bändchen zeitnah und zu einem vernünftigen Preis liefern kann“, erklärt Wladimir Tisch. Der Anbieter wurde jüngst gefunden und mit der Lieferung von 50.000 Bändchen zum Preis von jeweils 0,036 Cent beauftragt.

Hagen-Marketing (der Bereich gehört zur Hagener Wirtschaftsförderung) und die Hagener Werbegemeinschaft, die etwa 50 Mitglieder zählt, haben gemeinsam 2500 Euro zur Verfügung gestellt, um die Bändchen anzuschaffen und nun schnellstmöglich in Umlauf zu bringen. „Jetzt ist telefonieren und klinkenputzen angesagt“, verspricht Wladimir Tisch, der davon ausgeht, dass ab Mittwoch, 15. Dezember, die ersten dunkelgrünen 2G-Bändchen eingesetzt werden können. Die Bändchen sind mit einem Feld, in dem das jeweils aktuelle Datum (also der Ausgabetag) vermerkt wird, ausstaffiert und sind dann den ganzen Tag über einsetzbar.

Aushändigung an Dritte nicht möglich

Wo es die Bändchen geben wird? An entsprechend gekennzeichneten Ausgabestellen werden sie gegen Vorlage des Impf- oder Genesenen-Nachweises sowie des Personalausweises kostenlos ausgehändigt. Eine Abholung über Dritte ist nicht möglich.

Infos zu Ausgabestellen Weitere Ausgabestellen sind demnächst auf www.hagenentdecken.de/2g-baendchen zu finden. Wer selbst Ausgabestelle werden möchte, kann sich bei Wladimir Tisch unter wladmir.tisch@hagen-wirtschaft.de melden.

Wichtig: Um eine Weitergabe der Bändchen zu verhindern, müssen sie direkt bei der Ausgabestelle ums Handgelenk gelegt werden.

Ab Mittwoch gibt es die 2G-Bändchen u.a. in der Tourist-Information (M 12) in der Mittelstraße 12, bei Peek & Cloppenburg, Sinn, Elektro Böhme, Wolff 1782, im Drogeriemarkt Müller und auf dem Weihnachtsmarkt am Stand der Feuerzangenbowle von Gino und Viktoria Tränkler.

