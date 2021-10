Hagen: 32-Jähriger mit Hammer-Hieb auf den Kopf verletzt

Helfe. Äußerst brutal ist am Sonntag am helllichten Tag ein 32-Jähriger an der Gesamtschule in Helfe bei einem Überfall schwer verletzt worden.

Polizei und und Rettungskräfte in Hagen mussten am Sonntag wegen einer gefährlichen Körperverletzung zum Schulhof der Helfer Fritz-Steinhoff-Gesamtschule, Am Bügel, ausrücken. Ein Zeuge hatte kurz zuvor eine verletzte Person gemeldet. Das 32-jährige Opfer ging nach eigenen Angaben gegen 14 Uhr über den Schulhof in Richtung des Sportplatzes. Auf den dortigen Treppen hielt sich eine Personengruppe aus fünf bis sechs Männern auf. Diese rief im zu: „Hey, warte mal!“. Die Gruppe trat an ihr Opfer heran und schubste es ohne ersichtlichen Grund. Eine Person schlug dem 32-Jährigen mit einem Hammer auf den Kopf. Währenddessen stach ein weiterer Täter dem bereits Verletzten mit einem großen Messer mit schwarzem Griffstück (Klingenlänge zirka 20 Zentimeter) in die Hand.

Hinweise zu Tätergruppe gesucht

Die Männer konnten unerkannt entkommen. Der Messerträger war etwa 1,80 Meter groß, 30 bis 40 Jahre alt und von durchschnittlicher Statur. Er trug eine Glatze und hatte, genau wie die anderen Tatverdächtigen, ein südländisches Erscheinungsbild. Der 32-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Kripo begann mit den Ermittlungen am Tatort und sucht jetzt nach weiteren Zeugen. Wer kann etwas zur Tat oder den Verdächtigen sagen? Insbesondere sind auch Hinweise zu genutzten Fahrzeugen von Interesse für die Ermittler. Hinweise: 986 2066.

