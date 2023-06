Hagen: 34-Jähriger ist „der Mann für alle digitalen Fälle“

Dennis Tenne ist Mediengestalter und Web-Designer bei Ideenpool in Hagen.

Hagen. Web-Designer Dennis Tenne berät Firmen in puncto Werbung. Warum Smartphone-taugliche Websites so wichtig sind und wie man Mitarbeiter gewinnt.

Natürlich geht es um Werbung. Aber auch um Menschen. „Ich muss mein Gegenüber kennen, ich muss den Menschen lesen. Erst dann kann ich entscheiden, was zu ihm und zu seinem Unternehmen passt“, sagt Dennis Tenne. Der 34-Jährige ist Web-Designer bei Ideenpool. Bei der Werbeagentur in der Gerichtsstraße 25 in Hagen ist er seit 2008 beschäftigt. Aber der Reihe nach . . .

„Websites zu programmieren und zu gestalten war schon immer mein Ding“, sagt der gebürtige Hagener. Mit 13 habe er damit angefangen. Dennis Tenne lacht: „Es war eine Art Contest mit zwei Kumpeln. Es ging einfach darum, wer die coolere Seite baut.“

Die drei Jugendlichen haben eine Besucherstatistik entworfen, die auswertete, welche Seite die meisten Klicks hatte. Ja, damals …

Das Hobby zum Beruf gemacht

Und dann hat Dennis Tenne sein Hobby zum Beruf gemacht und vor 15 Jahren Ausbildung zum Mediengestalter bei Ideenpool begonnen, „und ich bin geblieben, weil ich im Laufe der Zeit mit immer mehr und mit immer interessanteren Aufgaben betreut wurde“, resümiert der 34-Jährige.

„Alle, die jünger sind als ich, sind nach der Ausbildung geblieben“, sagt Geschäftsführer Thomas Gebehenne (55) nicht ohne ein wenig stolz in der Stimme. Und weiter: „Dennis ist mittlerweile mein Mann für alle digitalen Fälle.“

Ideenpool-Geschäftsführer Thomas Gebehenne (links) und Web-Designer Dennis Tenne arbeiten seit Jahren eng zusammen. Foto: Yvonne Hinz

Was Dennis Tenne nach 15 Jahren beim gleichen Arbeitgeber am Job noch immer fasziniert? „Ich bin kommunikativ und arbeite gern mit Menschen zusammen. Einige denken vielleicht, ein Web-Designer sei ein Nerd und säße den ganzen Tag am Rechner, aber das ist bei mir nicht der Fall.“

Häufig fährt Dennis Tenne raus zu seinen Kunden, um sie vor Ort zu beraten oder ein Problem zu lösen. Wenn es sich um größere Aufgaben handelt, besuchen Thomas Gebehenne und er meist gemeinsam den Kunden, um bei ihm alles zu klären.

Apropos Kunden: Die Bandbreite der Kunden, die von Ideenpool betreut werden, ist groß. Anwälte, ein Pflegeheim, eine Tanzschule, ein Dachdeckerbetrieb, Bäckereien, eine Tortenmanufaktur, aber auch der Sauerländische Gebirgsverein (Thomas Gebehenne: „ Mit dem SGV arbeiten wir seit 27 Jahren zusammen.“) werden von Ideenpool in Sachen Werbung, Websites und Wartung betreut.

Bewegtbilder kommen gut an

Im vergangenen Jahr hat Dennis Tenne unter anderem die Website für ein Weiterbildungsangebot des Institutes für wissenschaftliche Weiterbildung der Fernuni erstellt und beim Chemie-Unternehmen ARCO mit Sitz in Herdecke den Relaunch begleitet. Die neue Webseite des Nahrungsergänzungsmittelherstellers arbeitet mit zahlreichen Bewegtbildern, ist im typischen ARCO-Style gehalten, wirkt nun aber „cleaner“ und ist vor allem für die mobile Nutzung ausgelegt und optimiert.

Im Klartext: Die Seite ist absolut Smartphone-tauglich, „das ist seit etwa fünf Jahren total relevant. Die auf Smartphones ausgerichtete Website ist mittlerweile der Kern der digitalen Kommunikation“, betont Dennis Tenne.

Hat sein Hobby zum Beruf gemacht: Mediengestalter und Web-Designer Dennis Tenne arbeitet seit mittlerweile 15 Jahren in der Werbeagentur Ideenpool in Hagen. Foto: Yvonne Hinz

Eine professionelle und individuell gebaute Website ist nicht zum Schleuderpreis zu haben. „Einen Festpreis gibt’s bei uns nicht, es kommt unter anderem darauf an, wie viele Unterseiten eine Website hat und ob sie mehrsprachig angelegt ist, aber zwischen 5000 und 15.000 Euro kann man schon rechnen“, sagt Thomas Gebehenne.

Rundum-Betreuung ist vielen Kunden wichtig

Die meisten Websites werden von Ideenpool nicht nur entwickelt, sondern später auch gepflegt. Häufig wird mit dem Kunden ein Pflege- und Wartungsvertrag, der auch sicherheitsrelevante Updates beinhaltet, abgeschlossen.

Thomas Gebehenne ist gelernter Schriftsetzer, hat dann in Wuppertal Druckereitechnik studiert und bildet in seiner Agentur seit 1999 junge Leute zum Mediengestalter in den Bereichen Print und Digital aus.

„Eine Rundum-Betreuung, die zum Beispiel auch das Erstellen von Broschüren, von Videoclips und Messegestaltung beinhaltet, ist vielen Kunden wichtig“, unterstreicht der Chef von Ideenpool. Und der 55-Jährige weiß, dass es für die meisten seiner Kunden heute nicht mehr ausschließlich darum geht, die eigenen Produkte zu verkaufen, sondern neue Mitarbeiter für das Unternehmen zu gewinnen.

Web-Designer Dennis Tenne nickt: „Man sollte sich als Arbeitgeber glaubwürdig darstellen. Authentizität ist ganz wichtig, um am Markt und als Arbeitgeber erfolgreich zu sein.“

Weitere Infos:

Ideenpool ist im fast 100 Jahre alten, denkmalgeschützten „Haus der Ruhrkohle“ in der Gerichtsstraße 25 ansässig.

Zehn Mitarbeiter sind dort beschäftigt, außerdem absolvieren pro Jahr fünf bis sieben junge Leute in der Werbeagentur ein Praktikum.

>>> Der Unternehmens-Pass >>>

Betrieb: Ideenpool GmbH / Werbeagentur

Mitarbeiterzahl: 1

Standort: 3

Branche: Kommunikation/ Marketing

Tarif: Nein

Arbeitszeit: 37,5 Stunden pro Woche

Arbeitsplatz: Homeoffice nach individuellen Bedürfnissen, in der Regel 3/2 oder 2/3

Kooperationen: mit anderen Agenturen

Benefits: Getränke und Snacks frei, Einkaufs-und Tank-Gutscheine, Pool-Fahrzeug zur freien Nutzung

Weiterbildung: Online-Kurse, Fachveranstaltungen

Besonderheiten: ausgezeichnet mit dem Prädikat „Familienfreundliches Unternehmen“

Kontakt: gebehenne@ideenpool.de; www.ideenpool.de; Tel: 02331-623234

