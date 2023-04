Hagen: 35-Jähriger wird von Personengruppe attackiert

Die Polizei ermittelt in Hagen-Hohenlimburg. Es geht um gefährliche Körperverletzung.

Hagen. Gefährliche Körperverletzung in Hagen-Hohenlimburg: Ein 35-Jähriger wird von sieben Personen zwischen 17 und 25 Jahren attackiert und verletzt.

In der Lenneuferstraße in Hagen-Hohenlimburg kam es am Donnerstag, 6. April, gegen 23.40 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung.

Zeugenangaben zufolge soll ein 35-jähriger Mann von einer größeren Personengruppe mit einem Gegenstand und auf dem Boden liegend attackiert worden sein. Der Geschädigte klagte später über Schürfwunden und Schmerzen im Bereich des Oberkörpers.

Der Mann wurde in einem Rettungswagen in ein Hagener Krankenhaus gebracht.

Sieben Personen sind verdächtig

Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen die Personalien von sieben verdächtigen Personen aus Hagen auf, deren Alter zwischen 17 und 25 lag. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.

