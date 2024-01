Hagen: 38.210 Euro für Familien mit besonderen Kindern

Hagen Finale der Weihnachtsaktion: Mit dem Geld aus der Auktion und den Spenden der Leser werden ein Elterncafé und ein Entspannungsraum eingerichtet.

Zufriedene Gesichter beim Dankeschön-Treffen in der Stadthalle Hagen: Die WP übergibt einen symbolischen Scheck über 38. 210 Euro an den Familienunter­stützenden Dienst der Caritas. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Schön, dass das Resümee der Weihnachtsaktion durchweg positiv ausfällt. Beim Team des Familienunterstützendes Dienstes der Caritas Hagen (FUD), bei Sven Söhnchen, der zum zweiten Mal als Auktionator amüsant und schlagfertig durch die große Benefiz-Versteigerung geführt hat, bei Stadthallen-Geschäftsführer Volker Wolf, in dessen Haus die Auktion stattfand, und bei uns, der WP-Stadtredaktion Hagen, die auch dieses Mal wieder eine Aktion für die gute Sache organisiert hat. Die Stimmung beim Dankeschön-Treffen im Restaurant der Stadthalle war demzufolge locker und ungezwungen. Und als der symbolische Scheck an das Team des FUD übergeben wurde, gab’s überall zufriedene Gesichter für die rundum gelungene Sache.

Mal eine kleine Auszeit nehmen

38.210 Euro hat das WP-Team vor wenigen Tagen auf das Konto der Einrichtung der Caritas überwiesen. Der FUD kümmert sich um Familien, die ein Kind mit Behinderung haben. Den Eltern und Geschwisterkindern soll die Möglichkeit gegeben werden, mal eine kleine Auszeit zu nehmen, um durchzuatmen und neue Energie zu tanken.

Elterncafé wird eingerichtet

Wie das Geld nun eingesetzt wird? „Wir werden einen Raum bei uns in der Lützowstraße 82 multifunktional einrichten und diesen für Entspannungs- und Bewegungsangebote nutzen. Außerdem möchten wir ein Elterncafé zum gegenseitigen Austausch und für Einzelgespräche zur persönlichen Unterstützung und Entlastung der Familien anbieten“, erläuterte Laura Kaiser, Fachbereichsleiterin der Kinder- und Jugendhilfe der Caritas Hagen. Und weiter: „Das Geld aus der WP-Aktion wird auch eingesetzt, um Familien die Möglichkeit zu geben, Freizeitangebote wahrzunehmen, zu denen sie finanziell sonst nicht in der Lage wären.“

Große Benefiz-Versteigerung in der Stadthalle

Rückblick: In den vergangenen Wochen hat das WP-Team etliche Male über Familien mit Kindern mit Behinderung und darüber, wie sie ihren Alltag stemmen, berichtet. Und die Stadtredaktion hat wieder eine große Benefiz-Versteigerung durchgeführt, auf der zahlreiche Sachspenden und Gutscheine, die Einzelhändler, Vereine und Privatleute zur Verfügung gestellt haben, meistbietend unter den Hammer kamen.

Mehr als 300 Besucher kamen im Dezember in die Stadthalle Hagen, um die spannende Benefiz-Versteigerung zu verfolgen. Ein amüsantes Event. Foto: Alex Talash / Hagen

Mehr als 300 Besucher waren in der Stadthalle dabei, um das kultige Event, bei dem insgesamt 13.300 Euro zusammenkamen, zu verfolgen.

FUD hat an Bekanntheit gewonnen

Aber zurück zum Dankeschön-Treffen: Julia Koslowski, Leiterin des FUD, betonte: „Durch die Berichterstattung in der WP wurde Aufmerksamkeit für unseren Dienst, der bislang nicht bei jeder Hagenerin und nicht bei jedem Hagener bekannt war, geschaffen. Durch die aufklärenden Artikel ist das öffentliche Bewusstsein für die Situation der von uns begleiteten Familien gestärkt worden.“ So habe, unterstrich die Sozialarbeiterin, die Weihnachtsaktion einschließlich der Versteigerung auch die Solidarität und das Mitgefühlt in der Hagener Bevölkerung gefördert. Das hören wir, die WP-Stadtredaktion Hagen, gern.

