Hagen: 4 Millionen Fördermittel – Stadt setzt sich durch

Hagen. 4 Millionen Euro fließen im Rahmen eines Förderprogramms nach Hagen. Es geht darum, Umweltdaten allen Hagenern öffentlich zu machen.

Es gibt viele Beispiele, an denen Digitalisierung und Klimaschutz in Kombination Sinn ergeben. Mülltonnen oder Container, die dem Versorger Bescheid geben, wenn sie voll sind. Oder Parkplätze, die in Echtzeit suchenden Autofahrer signalisieren, ob sie frei sind oder nicht. Oder Wetterprognosen, aus denen sich automatisch ableiten lässt, ob Bäche wie bei der Jahrhundertflut über die Ufer treten.

Noch aber bleibt vieles vage. Fest aber steht: Aus einem Fördertopf des Bundeswirtschaftsministeriums fließen in den nächsten drei Jahren bis zu vier Millionen Euro nach Hagen, um solche oder ähnliche Ansätze voranzubringen. Die Stadt hat sich gemeinsam mit verschiedenen Partnern (darunter Stadttöchter wie der Wirtschaftsbetrieb Hagen, der Versorger Enervie, aber mit CD Waelzholz auch ein privates Unternehmen) beim Förderprogramm „Klimakommune digital“ gegen zahlreiche andere Städte durchgesetzt. Das feiern die Verantwortlichen als großen Erfolg.

Umweltdaten werden auch für Bürger und Unternehmen sichtbar

„Die Ausschreibung zum Programm war relativ offen gehalten“, so Kämmerer Christoph Gerbersmann, „konkrete Projekte sind in der jetzigen Phase gar nicht vorgesehen. Es geht darum, Umweltdaten sichtbar und nutzbar zu machen. Und zwar so, dass sie zum einen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich werden, dass sie Unternehmen aber auch wirtschaftlich für sich nutzen können.“

Basis dafür bildet das Funknetz „LoRaWAN“ der Enervie-Gruppe, über das Daten, die über Sensoren erfasst werden, einfach und zuverlässig weitergeleitet werden können. „Das Netzwerk soll im nächsten Jahr ausgebaut werden“, sagt Christian Lasar, Leiter der Taskforce Digitalisierung bei der Stadt Hagen. „Dabei steht die Sensorik im Fokus.“

Konkrete Anwendungen für 2024 geplant

2023 soll dann eine Datenplattform gebildet werden, die sämtliche Daten, die über Sensoren erfasst und per „LoRaWAN“ übermittelt werden, bündelt und öffentlich zugänglich macht. Erst im letzten Jahr des Förderzeitraums sollen dann konkrete Anwendungen entwickelt werden. „Da kann es beispielsweise darum gehen, Verkehre in der Stadt besser zu steuern“, so Gerbersmann. „Schön wäre es, wenn wir auch das Thema Hochwasser einbinden könnten. Letztlich gibt es keine andere Großstadt, die derart von der Jahrhundertflut betroffen war.“

Dass Hagen letztlich den Zuschlag und damit beispielsweise den Vorzug gegenüber Städten wie Bielefeld oder Osnabrück erhalten hat, hat mehrere Gründe. „Bereits seit Mitte 2020 gibt es eine Projektgruppe, die sich Gedanken darüber macht, wie man das bereits vorhandene Netzwerk nutzen kann“, erklärt Dr. Julia Peltzer, Referentin für Datenmanagement bei Enervie. „Wir haben einen Projektplan geschrieben. Das war lange, bevor wir von der Ausschreibung erfahren haben. Aber es passte genau. Es war, als hätte man ,Klimakommune digital’ für uns entwickelt.“

Waelzholz will Wasserstoff-Projekt vorantreiben

Daneben ist Hagen geradezu idealtypisch und taugt daher als Pilot-Kommune. Es gibt dicht und weniger dicht besiedelte Gebiete, die Topographie spielt eine Rolle. Schließlich wird das Stadtgebiet von vier Flüssen durchzogen.

Letztlich hat sich auch positiv ausgewirkt, dass mit Waelzholz ein bedeutendes Unternehmen, für das grüne Energie eine große Rolle spielt, mit an Bord ist. „Wir sehen in diesem Projekt insbesondere eine Chance für die weiteren Fortschritte in Richtung Wasserstoffversorgung. Als Eckpfeiler für die Klimawende in der Region“, sagt Prokurist Michael Bösebeck.

