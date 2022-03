Gleich mehrfach hat ein 40-Jähriger in den letzten Wochen offenbar seine Frau geschlagen. Nach einem erneuten Vorfall hat sie nun die Polizei eingeschaltet.

Polizei Hagen: 40-Jähriger greift Frau erneut an – Polizei ermittelt

Hagen. Ein 40-Jähriger hat in Hagen seine Frau angegriffen. Die flieht aus der Wohnung und ruft die Polizei. Das ist nicht der erste Fall dieser Art.

Mehrfach hat ein Ehemann in Hagen in den letzten Wochen offenbar seine Frau attackiert. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

In der Nacht zu Samstag ist der Polizei eine sogenannte häuslichen Gewalt in Altenhagen gemeldet worden. Eine 34-jährige Frau war mit ihrem 40-jährigen Ehemann in Streit geraten, weil dieser zu laut Musik hörte.

Faustschläge in den Nacken

Im Verlauf des Streits schlug der alkoholisierte Mann zunächst gegen den Fernseher und im Anschluss zweimal mit der Faust gegen den Nacken seiner Frau. Die Frau ist dann zunächst aus der gemeinsamen Wohnung geflüchtet.

Alarmierte Polizeibeamte konnten ermitteln, dass es in der Vergangenheit mehrfach zu gewalttätigen Ausbrüchen des Mannes gegenüber seiner Ehefrau gekommen ist. Er wurde daraufhin für zehn Tage der Wohnung verwiesen und wegen Körperverletzung angezeigt.

Mann randaliert erneut

Dies hat den Mann aber offensichtlich wenig beeindruckt. Nur knapp zwei Stunden später stand er vor der Haustür an seiner Wohnanschrift und randalierte herum. Eine Polizeistreife brachte den Unbelehrbaren daraufhin in das Polizeigewahrsam.

