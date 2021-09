Hagen: 50.000 Euro Schaden bei Zusammenstoß auf Emst

Hagen. Enormer Sachschaden entstand bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf Hagen-Emst. Ein Beteiligter kam ins Krankenhaus.

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf Hagen-Emst wurde ein 21-jähriger Autofahrer leicht verletzt.

Der Hagener befuhr nach Angaben der Polizei gegen 17.45 Uhr, mit seinem schwarzen Audi den Volmeabstieg in Fahrtrichtung Hünenpforte. Auf Höhe der dortigen Anschlussstelle zur A 45 kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 59-jährigen Mannes aus Witten, der mit seinem grauen Toyota von der Autobahn kam und nach links in Richtung Volmeabstieg abbiegen wollte.

Bei der Kollision wurde der 21-Jährige leicht verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Sein Audi war nicht mehr fahrbereit und musste daher abgeschleppt werden.

Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden wird von der Polizei insgesamt auf rund 50.000 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat des Polizeipräsidiums Hagen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Tachoeinheit aus BMW gestohlen

Irgendwann im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen brachen bislang unbekannte Täter in Hagen-Haspe das Auto eines 27-jährigen Hageners auf und stahlen die Tachoeinheit.

Der Autobesitzer alarmierte die Polizei, als er am Mittwochmorgen gegen 9.30 Uhr zu seinem Wagen kam und die eingeschlagene Seitenscheibe seines BMW in der Straße In der Geweke bemerkte. Er sagte den Polizeibeamten, dass er das Auto am Vortag gegen 19.30 Uhr dort geparkt hatte.

Außerdem stellte der Mann fest, dass die unbekannten Täter die Tachoeinheit ausgebaut hatten. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Diebstahls aus Kraftfahrzeugen ein.

Zeugen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Feststellungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066.

