Hagen: 50 Corona-Fälle in Hohenlimburger Pflegeheim

Hohenlimburg. In einem Seniorenheim ist es unter Bewohnern und Mitarbeitern insgesamt zu 50 Infektionen gekommen.

Im Seniorenheim Wohlbehagen am Schlossberg in Hohenlimburg haben sich 30 Bewohner und 20 Mitarbeiter mit dem Corona-Virus infiziert. Das Gesundheitsamt prüft aktuell Infektionsketten und bewertet die Lage. Das Pflegeunternehmen, das in Hagen mehrere Heime betreibt, kämpft wie alle Mitbewerber seit Ausbruch der Pandemie dafür, dass die strengen Hygiene-Standards eingehalten werden und Bewohner und Mitarbeitende geschützt werden.

Einzelfälle im Herbst ohne intensivmedizinische Betreuung

Wie in mehreren anderen Altenpflegeeinrichtungen war es auch am Schlossberg im Herbst zu Corona-Einzelfällen gekommen . Niemand der Infizierten musste dabei intensivmedizinisch behandelt werden.