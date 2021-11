50 zum Teil hochgiftige Tiere werden in einer Wohnung in Hagen gehalten. Experten der Feuerwehr Düsseldorf fangen die Reptilien ein.

Gift-Tiere in Wohnung – Experten fangen Reptilien

Tierschutz Hagen: 50 Giftschlangen und zwei Würgeschlangen in Wohnung

Hagen. Giftschlangen und Würgeschlangen werden aus einer Wohnung in Hagen geholt. Gegen den Eigentümer ermittelt die Staatsanwaltschaft.

Die Stadt Hagen zieht am Tag nach einem ungewöhnlichen Großeinsatz in einem Mehrfamilienhaus an der Ewaldstraße Bilanz: 50 Giftschlangen, vier große Würgeschlangen, zwei giftige Skorpione und zwei giftige Vogelspinnen sind dort sichergestellt worden.

Das Veterinäramt der Stadt Hagen, das Ordnungsamtes, die Feuerwehr und die Polizei Hagen waren in Wehringhausen gemeinsam im Einsatz. Der Besitzer der Tiere hatte bereits in der Vergangenheit vom Veterinäramt ein eingeschränktes Tierhalteverbot auferlegt bekommen, wonach er bestimmte Tierarten nicht halten darf – sich aber daran offenbar nicht gehalten.

Giftige Tiere waren nicht gemeldet

Bei einem Ortstermin wurde dann ein Verstoß gegen das Verbot der Haltung festgestellt. Zudem waren die Tiere nicht beim Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) gemeldet, obwohl dies nach dem seit Anfang dieses Jahres geltenden Gifttiergesetz erforderlich ist.

Veterinäramt, Ordnungsamt, Feuerwehr Hagen und die Polizei waren in Wehringhausen im Einsatz. Ein Mann hatte 54 Schlangen in seiner Wohnung gehalten. Foto: Alex Talash

„Bei Vorsatz wird ein Verstoß gegen dieses Gesetz als Straftat gewertet“, erklärt die Stadt in einer Mitteilung. Was erhebliche Folgen für den Besitzer hat: Das Veterinäramt hat den Fall an die Staatsanwaltschaft zur weiteren Ermittlung abgeben.

Verstoß gegen Artenschutz wird geprüft

Darüber hinaus prüft das Veterinäramt, ob der Halter auch gegen den Artenschutz verstoßen hat. Denn unter den Reptilien, die sich in der Wohnung befanden, sind auch streng geschützte Arten. Vor diesem Hintergrund droht dem Mann obendrein ein Ordnungswidrigkeitsverfahren, das mit einem Bußgeld belegt ist. „Sollte der Halter auch gegen das Tierschutzgesetz bei nicht artgerechter Haltung verstoßen haben, so würde dies je nach Schwere des Verstoßes als weitere Straftat oder Ordnungswidrigkeit bewertet“, so die Stadt weiter.

Die Wohnung wurde nach dem Einsatz, für den eigens Experten der Feuerwehr Düsseldorf nach Hagen gekommen waren, versiegelt. Die Tiere wiederum wurden in den Terra-Zoo Rheinberg gebracht, der sich bereiterklärte, die Tiere zunächst aufzunehmen. Ein möglicher weiterer Einsatz, um bislang eventuell unentdeckte Tiere aufzuspüren, wird durch das LANUV als zuständige Behörde koordiniert.

