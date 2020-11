Hagen: 57.063 Kilometer beim Stadtradeln mit dem Fahrrad

Radfahren - wie hier bei einer Sternfahrt des VCD - sorgt für ein besseres Stadtklima in Hagen. Beim Stadtradeln haben 308 Hagener mitgemacht.

Hagen. Dieser Rekord verbessert das Stadtklima in Hagen zumindest ein bisschen: Beim Stadtradeln werden 57.063 Kilometer geradelt.

57.063 geradelte Kilometer, acht Tonnen eingespartes Kohlenstoffdioxid und 308 Teilnehmer in 39 Teams: Die europaweite Kampagne „Stadtradeln“ des Klimabündnis stieß dieses Jahr auf besonders großes Interesse in Hagen.

„Wir freuen uns, dass trotz der Corona-Pandemie so viele Hagener wie noch nie mitgemacht und ein Zeichen für mehr Klimaschutz und Radverkehr gesetzt haben“, betont Gregor Hengstermann von der städtischen Radverkehrsplanung.

RSC-Hagen liegt am Ende vorn

Auch beim diesjährigen „Stadtradeln“, das als Wettbewerb gilt, traten Bürger in Teams oder als Einzelpersonen in die Pedale. Ziel war es, beruflich wie privat drei Wochen am Stück möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen.

Am Ende lag das Team „active mit dem RSC Hagen – gemeinsam – einsam“ mit großem Abstand auf dem ersten Platz der Gesamtwertung: Die 36 Mitglieder erradelten stolze 10.514 Kilometer, das entspricht 292 Kilometern pro Kopf.

Mehr als der Schulleiter

Der zweite Platz ging an „Offenes Team - Hagen“ (4425 Kilometer), auf den Rängen drei und vier folgten die Mannschaft „Grünes Team“ (4224 Kilometer) und das „Fichte-Gymnasium“ (3606 Kilometer).

„Ich fand die Aktion toll. Im nächsten Jahr möchte ich es schaffen, mehr Kilometer für das Fichte-Gymnasium zu fahren als unser Schulleiter freut sich Schüler Ben Silas Heinemann.