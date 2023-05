Hagen: 6500 Bestellung für das Deutschland-Ticket

Hagen. Die Hagener Straßenbahn freut sich über 6500 Bestellungen für das Deutschland-Ticket. Als Dank an die Kunden pflanzt das Unternehmen Bäume.

Das Deutschland-Ticket bei der Hagener Straßenbahn hinterlässt Spuren. Und zwar nicht nur einen grünen ökologischen Reifenabdruck, weil der ÖPNV als umweltfreundliche Alternative zum Individualverkehr in den Vordergrund rückt, sondern auch in Hagens Natur.

Schon jetzt sind über 6500 Bestellungen bei der Hagener Straßenbahn AG (HST) für das Deutschland-Ticket eingegangen (Stand: 02. Mai 2023). „Der Ticketverkauf lief so gut an, dass wir bereits vor dem Start am 1. Mai 2023 unsere festgesetzte Marke von 3000 Neuabonnentinnen und -abonnenten für das Deutschland-Ticket knacken konnten“, sagt Markus Monßen-Wackerbeck, Vorstand der Hagener Straßenbahn AG. „Wie angekündigt werden wir unser Versprechen einlösen und 490 Bäume im Hagener Stadtgebiet pflanzen. Ich freue mich, dass die Hagener Bürgerinnen und Bürger mit uns gemeinsam ein Zeichen im Sinne der Nachhaltigkeit setzen und bedanke mich bei unseren Kundinnen und Kunden.“

Straßenbahn will 650 Bäume pflanzen

Was hat es mit der 3000 Marke auf sich? Schon Ende 2022 hatte die HST verkündet: Sollten 3000 Neu-Abos für das Deutschland-Ticket bei der HST abgeschlossen werden, pflanze sie 490 Bäume – und mache Hagen damit ein Stück grüner. „Dieses Versprechen setzen wir ab Herbst 2023 in die Tat um und legen noch einen drauf: Wenn wir insgesamt 8000 Neuabonnentinnen und -abonnenten gewinnen, werden wir die Zahl der zu pflanzenden Bäume auf 600 Stück erhöhen,“ stellt Monßen-Wackerbeck in Aussicht.

Das Deutschland-Ticket kostet 49 Euro im Monat. Es ist bundesweit und rund um im Nahverkehr sowie in allen Regionalzügen gültig.

