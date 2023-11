Hagen: 68 Stände und Fahrgeschäfte auf dem Weihnachtsmarkt

Hagen Der 56. Weihnachtsmarkt Hagen bietet viele Attraktionen. Dazu gehört neben Eisbahn und Riesenrad ein Riesenstutenkerl. Und der Nikolaus kommt.

Mit 68 Ständen und Fahrgeschäften sind die Standplätze auf dem Weihnachtsmarkt Hagen zwischen dem Friedrich-Ebert-Platz und dem Adolf-Nassau-Platz belegt. Bei einer bundesweit stetig abnehmenden Zahl von Schaustellerbetrieben und Markthändlern sei das keine Selbstverständlichkeit, teilte die Stadtverwaltung Hagen mit.

Auch in diesem Jahr darf das Wahrzeichen des Hagener Weihnachtsmarktes, das große Riesenrad auf dem Friedrich-Ebert-Platz, nicht fehlen. Und auch die zwölf Meter hohe und 35 Meter lange Weihnachtsrutsche garantiert Spaß für Groß und Klein. Unmittelbar nebenan wartet in der Fußgängerzone auf Höhe der Buchhandlung Thalia eine weitere Attraktion auf die Besucher: Von Donnerstag, 23. November, bis Donnerstag, 21. Dezember, wird dort eine 300 Quadratmeter große Kunsteisbahn aufgebaut.

51 Auftritte in der Konzertmuschel

Das Kulturprogramm steigt zum größten Teil in der Konzertmuschel, wo 51 Auftritte stattfinden. Das auf 25 Veranstaltungstage verteilte Programm hält altbekannte Auftritte sowie einige Premieren bereit.

Am Freitag, 1. Dezember, findet um 19 Uhr ein Weihnachtsfeuerwerk im Volkspark statt.. Am Mittwoch, 6. Dezember, besucht um 17 Uhr der Nikolaus den Hagener Weihnachtsmarkt. Zum Schlagertag am Donnerstag, 7. Dezember, kommen ab 16 Uhr bekannte Interpreten wie Norman Langen in die weihnachtlich dekorierte Konzertmuschel.

Gleich zwei Höhepunkte erwarten die Gäste am Samstag, 9. Dezember. Um 14 Uhr sind alle aufgerufen, sich für die „Aktion Lichtblicke“ zu engagieren. Die Stadtbäckerei Kamp stellt einen Riesenstutenkerl zur Verfügung, der mit Unterstützung von Oberbürgermeister Erik O. Schulz in kleine Stücke aufgeteilt und gegen Spenden ausgegeben wird.

Chöre und Clowns

Ab 15 Uhr stimmen ebenfalls am 9. Dezember fünf Chöre aus Hagen und der Umgebung die Besucher musikalisch auf das Weihnachtsfest ein. Auftreten werden der MGV 1864 Wengern, der gemischte Chor Grooving Voices, Vocalissimo Hagen, der Belcantos-Chor Schwelm sowie „Just more choir“. Außerdem bringt am Freitag, 22. Dezember, das Trio „Italia“ die schönsten Melodien aus Italien auf den Weihnachtsmarkt.

Auch für die Unterhaltung der jüngsten Besucher ist gesorgt: Am Mittwoch, 29. November, und am Mittwoch, 13. Dezember, bringt Clown Bubu jeweils um 16 Uhr die kleinen Gäste zum Lachen. Am Mittwoch, 20. Dezember, tritt Clownzauberer Liar auf. Zudem bietet das Kulturzentrum Kultopia an den drei ersten Sonntagen im Dezember bei kostenlosem Eintritt ein buntes vorweihnachtliches Programm an.

