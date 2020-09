Hagen: 80-Jährige verletzt 73-Jährige bei Unfall schwer

Polizei und Rettungskräfte waren in Hagen im Einsatz: Auf einem Parkplatz ist eine Fußgängerin (73) schwer verletzt worden.

Hagen. Eine 80-Jährige hat beim Ausparken auf einem Parkplatz in Hagen eine Fußgängerin übersehen. Die 73-Jährige wurde schwer verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 11.50 Uhr ist eine 73-Jährige auf einem Parkplatz in der Bahnstraße in Hagen-Hohenlimburg schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen parkte eine 80-Jährige ihren Opel aus einer Parklücke aus. Dabei übersah sie aus bislang ungeklärter Ursache eine 73-jährige Fußgängerin und klemmte diese zwischen ihrem und einem weiteren Fahrzeug ein.

Die 73-Jährige verletzte sich dabei schwer, jedoch nach jetzigem Erkenntnisstand nicht lebensgefährlich. Sie wurde einem Hagener Krankenhaus zugeführt.

Unfallfahrerin erleidet einen Schock

Die 80-Jährige erlitt einen Schock und wurde leicht verletzt. Die beiden durch den Unfall beschädigten Fahrzeuge wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf 8500 Euro geschätzt. Das Fachkommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen.