Hagen: 80-Jähriger schwer verletzt – Ermittlungen dauern an

Wehringhausen. Nach einer brutalen Gewalttat am Silvesterabend wird ein 80-Jähriger lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus gebracht. Ermittlungen dauern an:

Nach einer brutalen Gewalttat am Silvesterabend in Hagen dauern die Ermittlungen an. Ein 80-Jähriger wurde am Bodelschwingh-Platz in seiner Wohnung brutalst zusammengeschlagen und lebensgefährlich verletzt in eine Spezialklinik gebracht. Er befindet sich weiterhin im Krankenhaus.

Zu weiteren Details der Tat hält sich die Polizei angesichts der andauernden Ermittlungen bedeckt. Die Schwere der Verletzungen und die Tatsache, dass Lebensgefahr besteht, hatte Polizei und Staatsanwaltschaft dazu veranlasst, eine Mordkommission einzusetzen.

Nachbarn verständigen die Rettungskräfte

Gegen 19.20 Uhr waren am Silvesterabend zwei bislang unbekannte Täter – ersten Erkenntnissen nach Jugendliche – in das Wohnhaus eingedrungen. In der Wohnung schlugen sie mehrfach mit einem schweren Gegenstand auf den 80-Jährigen ein und ließen irgendwann von ihm ab.

Er erlitt schwere Kopfverletzungen. Dann flüchteten die Täter. Der Mann kontaktierte mit letzter Kraft seine Nachbarn, die die Rettungskräfte verständigten. Er wurde daraufhin zunächst in eine Hagener Klinik, später in eine Spezialklinik gebracht.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen