Hagen: 82-Jährige wird Opfer einer Trickdiebin

In den Köhlerweg auf Emst wurde die Polizei am Sonntag gerufen. Dort wurde eine Rentnerin bestohlen.

Hagen. Junge Frau gibt sich als Mitarbeiterin eines Pflegedienstes aus. Arglose Seniorin lässt sie in die Wohnung.

Eine 82-jährige Frau ist am Sonntag Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Die Seniorin hatte gegen 15.45 Uhr eine unbekannte Frau in ihre Wohnung im Köhlerweg gelassen, die sich als Mitarbeiterin eines Pflegedienstes ausgab. Später stellte sie allerdings fest, dass aus ihrem Wohnzimmerschrank ein mittlerer dreistelliger Geldbetrag gestohlen wurde. Die Trickdiebin wird als sehr schlank, eher zierlich und als 30 bis 40 Jahre alt beschrieben. Sie trug eine helle Jacke und eine dunkle Hose. Außerdem trug sie eine blaue OP-Maske und hatte eine schwarze Umhängetasche dabei. Eine Nachbarin gab an, dass die Unbekannte auch bei ihr geklingelt, sie die Tür aber nicht geöffnet habe. Die 83-Jährige schätzte das Alter der Frau wiederum auf etwa 20 Jahre.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 02331/986-2066 um Zeugenhinweise.