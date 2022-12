Hagen: 87-jährige Autofahrerin übersieht einen Fußgänger

Hagen. Beim Abbiegen übersah eine Autofahrerin (87) in Hagen einen jungen Mann, der die Fahrbahn überquerte. Der Wagen erfasste den Fußgänger.

Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde ein Fußgänger (24), nachdem er am Sonntag in Hagen von einem Auto angefahren worden war.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 13 Uhr in der Grimmestraße im Stadtteil Boerleheide. Als eine 77-jährige Autofahrerin mit ihrem VW nach rechts in die Malmkestraße abbiegen wollte, übersah die Hagenerin den Mann, der gerade dabei war, die Straße zu überqueren. Sie erfasste den 24-Jährigen an der linken Körperseite und touchierte anschließend einen geparkten Opel.

Der Fußgänger benötigte nach eigenen Angaben keine ärztliche Versorgung. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 4500 Euro.

