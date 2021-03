Hagen: 90 Neuinfektionen und zahlreiche Corona-Ausbrüche

Hagen. 90 Neuinfektionen in der Hagener Corona-Statistik. Es ist zu zahlreichen kleineren Ausbrüchen in diesen Bereichen gekommen.

Die Coronastatistik der Stadt Hagen verzeichnet 90 Neuinfektionen und eine Inzidenz von mittlerweile von 181,8. „Das Infektionsgeschehen ist aktuell diffus, es gibt zahlreiche kleinere Ausbrüche“, erläutert Antje Funke, Bereichsleiterin Infektionsschutz im Gesundheitsamt der Stadt Hagen. „In den meisten Fällen führt eine Neuinfektion zu vielen Folgefällen bei Haushaltsangehörigen. Dadurch schnellt die Zahl der Infektionen nach oben.“

Unterschiedliche Ansteckungsorte

Sechs Personen haben sich an ihrem jeweiligen Arbeitsplatz angesteckt, in 15 Fällen ist die Infektionskette unbekannt, eine Person ist Reiserückkehrer, drei Fälle stehen im Zusammenhang mit Hagener Schulen, zwei Ansteckungen sind außerhalb Hagens geschehen, eine Person ist Patient in einem Hagener Krankenhaus und in neun Fällen muss die Infektionskette noch ermittelt werden. In 53 Fällen haben sich Familienmitglieder untereinander angesteckt