Unfall Hagen: 91-Jährige fährt in Kellereingang von Wohnhaus

Eine Seniorin ist am Dienstagmittag mit ihrem Auto in den Kellereingang eines Wohnhauses in Hagen-Hohenlimburg gefahren.

Hohenlimburg. Eine Seniorin ist am Dienstagmittag mit ihrem Auto in die Kellereinfahrt eines Hauses in Hohenlimburg gefahren. Der Unfall ereignete sich, als sie gerade zum Augenarzt fahren wollte. Laut eigener Aussage der Seniorin habe die Bremse des Fahrzeugs versagt. Die Polizei Hagen möchte zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausschließen, dass die 91-Jährige auch Gas- und Bremspedal verwechselt haben könnte.

Rund 1500 Euro Schaden

Bei dem Zusammenstoß entstand nach Schätzung der Polizei ein Gesamtschaden von rund 1500 Euro. Ein Bergungsunternehmen hat das Auto geborgen.