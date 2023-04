Hagen: 92-Jährige Hagenerin von Trickdieben ausgenommen

Hagen. Das ist dreist: Trickdiebe haben in Hagen eine 92-Jährige Seniorin ausgenommen. Die Polizei fahndet nach den Tätern.

Zwei bislang unbekannte Täter haben in Hagen am Montagnachmittag eine 92-Jährige ausgenommen. Die Männer hatten sich gegenüber der Seniorin als Handwerker ausgegeben und waren so in deren Wohnung gelangt.

Gegen 14 Uhr hatte einer der Männer an einer Fensterscheibe des Hauses der Seniorin in der Schwarzwaldstraße geklopft. Die Frau öffnete den Unbekannten die Haustür. Sie sagten ihr, dass es in der Nähe einen Wasserrohrbruch gäbe und sie nun in ihrem Haus nach den Rohren schauen müssten.

Täter durchwühlen Schubladen

Die 92-Jährige ließ die Männer in ihr Haus und ging mit einem von ihnen in das Badezimmer. Währenddessen durchwühlte der andere Täter diverse Taschen und Schubladen in den anderen Räumen des Hauses. Eine Schublade hebelte er dabei gewaltsam auf.

Nachdem die Unbekannten das Haus wieder verlassen hatten, stellte die Hagenerin fest, dass sie eine Kassette mit einem vierstelligen Geldbetrag und weiteres Bargeld aus einem Behälter in der Küche sowie aus ihrem Portemonnaie gestohlen haben.

Seniorin kann Täter beschreiben

Den Polizeibeamten gegenüber sagte die 92-Jährige, dass die Trickdiebe etwa 25 Jahre alt und beide circa 170 cm groß waren. Sie trugen dunkle Kappen und hatten kurze Haare. Beide Männer waren mit Jogginghosen bekleidet. Die Kripo übernahm noch am Tatort die weiteren Ermittlungen wegen des Diebstahls. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 02331-986 2066.

