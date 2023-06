Hagen: Ab dem Mittag Starkregen und Gewitter erwartet

Hagen. Feuerwehr Hagen und Deutscher Wetterdienst warnen vor Gewitter und Starkregen. Wann es am heutigen Donnerstag losgehen könnte.

Die Feuerwehr in Hagen hat vor wenigen Minuten (gegen 9.45 Uhr) eine Information in puncto Wetter an die Bürger herausgegeben. Darin ist zu lesen: Der Deutsche Wetterdienst hat eine Vorabinformation zur heutigen Wetterlage veröffentlicht. Ab Mittag ziehen von Südwesten her gebietsweise schauerartig verstärkte Starkregenfälle mit Mengen um 40 Liter Wasser pro Quadratmeter und Böen bis zu 70 Kilometern pro Stunde auf. Weiter heißt es: Auch Gewitter sind möglich.

Auch Feuerwehr informiert die Bürger

Peter Thiele, Sprecher der Hagener Feuerwehr, versichert: „Wir beobachten die Wetterlage intensiv und werden die Bürger weiter informieren.“

Auch Wetter-Experte Bastian Rissling äußert sich auf Nachfrage unserer Zeitung zu den eventuell zu erwartenden Wetter-Eskapaden: „Die Berechnungen verändern sich kurzfristig. So wie es aussieht, ist es wahrscheinlich, dass ein kräftiger, mehrstündiger Starkregen in Hagen bevorsteht – er wird aber, das kann man sagen, nicht so schlimm werden wie bei dem Hochwasser vor zwei Jahren. Auch Gewitter mit starken Sturmböen und Hagelschauern könnten nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

Auch mit Gewitter ist vielleicht am heutigen Donnerstag in Hagen zu rechnen. Foto: Detlef Hegebarth

„Das ist das Gefährliche – es wird sich erst relativ kurzfristig abzeichnen, wie sich die Lage entwickelt“, so der Wetter-Experte weiter. Auch er empfiehlt, die Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes oder der Warn-App aufmerksam zu verfolgen, um notfalls rechtzeitig Schutz suchen zu können.

Dass etwa ein Tornado durch Hagen ziehen wird, damit rechnet der Wetter-Experte nicht: „Soweit ich mich erinnern kann, hat es so einen Fall auch noch nicht gegeben – oder er muss schon sehr lange zurückliegen.

Gute Aussichten fürs Wochenende

Und wie wird sich das Wetter in den kommenden Tagen weiter entwickeln? Am Freitag, 16. Juni, ist mit einer Wetterberuhigung zu rechnen. In der Südosthälfte muss noch mit Gewittern bzw. Starkregen gerechnet werden, spätestens am Wochenende wird das Wetter aber wieder freundlicher. Am Samstag und Sonntag, so lautet die derzeitige Prognose, soll es sonnig werden, mit Temperaturen deutlich über 20 Grad.

