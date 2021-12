Marie Pinkvoss ist Betriebsleiterin im „Beezou“in der Mittelstraße 11, das am 7. Dezember eröffnet. Geschäftsführer des trendigen Bowlfood-Restaurants ist Mohamed El Hamdi.

Gastronomie Hagen: Ab Dienstag gibt’s im „Bezzou“ Gerichte in Schüsseln

Hagen. Das Bowlfood-Restaurant „Bezzou“ in der Mitelstraße 11 feiert am morgigen Dienstag Eröffnung. Dort gibt’s frische, in Schüsseln servierte Speisen.

Ein neuer Gastro-Betrieb eröffnet am morgigen Dienstag, 7. Dezember, um 10 Uhr in der Mittelstraße 11: Im Bowlfood-Restaurant „Beezou“ werden frisch zubereitete Gerichte in Schüsseln (Bowls) serviert.

Mohamed El Hamdi hat das Ladenlokal in der Hagener Fußgängerzone angemietet, Betriebsleiterin ist Marie Pinkvoss.

Jeder Kunde kann sein Gericht, das zum Beispiel aus Vollkornnudeln oder Quinoa, Lachs, Tofu und hausgemachten Saucen besteht, selbst zusammenstellen.

Frühstück gibt’s täglich von 10 bis 20 Uhr

Auch Frühstück wird im „Beezou“, das täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet hat, angeboten.

Warum soll das, was in Dortmund und anderen Großstädten seit drei, vier Jahren gut läuft, nicht auch in Hagen funktionieren? Genau diese Frage haben sich Marie Pinkvoss und Mohamed El Hamdi gestellt. Ihre Antwort? Es gibt keinen Grund – und darum eröffnen die beiden morgen ihr Trend-Restaurant.

Lesen Sie auch: Hagen: Die Traditionsgaststätte Spinne schließt zu Silvester

Bowl ist englisch und heißt übersetzt Schüssel, was darauf hindeutet, dass nach dem Baukastenprinzip verschiedene Zutaten gemeinsam in einer Schüssel angerichtet werden.

Mohamed El Hamdi (er betreibt seit zwei Jahren in Dortmund ein Restaurant gleichen Formats) hat das knapp 65 Quadratmeter große Ladenlokal in der Mittelstraße 11, in dem früher eine Eisdiele war, gepachtet. Das kernsanierte und aufgehübschte Gebäude ist im Besitz des Immobilienkaufmanns Udo Krollmann.

Der Name „Beezou“ ist eine Anlehnung an das Wort „Bisous“, also an den französischen Gruß bzw. das Küsschen.

Mohamed El Hamdi ist sicher, dass er mit seiner Idee, frische, gesunde, nachhaltige Gerichte, die eigenständig kombiniert werden können, auch bei Hagener Gästen gut ankommen wird.

Seine Speisen richten sich an Leute, die sich vegan oder vegetarisch ernähren, aber auch an Allergiker und an jene, die sich einfach gesundheitsbewusst ernähren möchten.

Sieben hausgemachte Saucen

Marie Pinkvoss erläutert die „Gerichte in Schüsseln“ näher: „Die Basis der Bowls sind zum Beispiel Vollkornnudeln, Buchweizen oder Süßkartoffeln. Sieben hausgemachte Saucen, unter anderem Avocado-Jalapenos, Wasabi-Limette, Mango-Chili oder Erdnuss-Sauce ergänzen das Ganze, außerdem Tomaten, Gurken oder Mangos. Proteine liefern Lachs, Tofu, Halloumi oder Falafel.“

+++ Lesen Sie auch: „Royal Donuts“ in der Hagener City eröffnet

Frühstück - von der herzhaften Stulle bis zum süßen Apfel-Pancake - wird es übrigens im „Beezou“ ganztägig geben.

Das Bowlfood-Restaurant in der Fußgängerzone verfügt über 20 Sitzplätze, das Interieur wird geprägt durch Pflanzen, durch Pastelltöne und Samtpolstermöbel.

Übrigens: In Hagen gibt es bereits einen Anbieter für Bowl-Gerichte: Yannic Zotzmann und Mirko Oberhof, die Betreiber der Trampolinhalle „Sprungwerk“ bei Elbers, haben vor einigen Monaten einen Bowlfood-Lieferdienst ins Leben gerufen.

Jetzt im Sonderangebot: Sechs Monate lang alle WPplus-Artikel lesen - für nur 5 Euro. Hier geht's zum Angebot.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen