Hagen: Abellio NRW dementiert die Aufgabe von Strecken

Hagen. Abellio NRW mit Sitz in Hagen hat einen Rückzug angesichts wirtschaftlicher Probleme dementiert. Ein solcher hätte Folgen für den Standort.

Abellio NRW, Schienen-Verkehrsunternehmen mit Sitz in Hagen, hat eine Berichterstattung auf der Onlineseite der NRZ zurückgewiesen, nach der das Unternehmen vor einer Einstellung des Zugverkehr in Deutschland stehe. Ein solcher Rückzug vom Markt wäre auch für den Standort Hagen mit erheblichen Konsequenzen verbunden.

Aussagen von Bert Groenewegen, Finanzvorstand von Nederlandse Spoorwegen (NS), der Muttergesellschaft von Abellio Deutschland, in der niederländischen Wirtschaftszeitung NRC waren Basis des Berichts. Darin hatte es geheißen, dass Abellio in Deutschland fortlaufend Verlust – allein 2019 seien 32,7 Millionen Euro Miese angefallen, bei einem Umsatz von 534 Millionen Euro – einfahre. Das wolle man nicht mehr tatenlos hinnehmen. Seit zwei Jahren führe man ergebnislos Gespräche mit den deutschen Auftraggebern, mit denen man Verträge bis 2030 oder 2032 abgeschlossen habe.

Abellio in Gesprächen mit Verkehrsverbünden

„Die zitierten Aussagen von NS-Vorstand Groenewegen geben dies nicht her“, erklärte Julia Limia y Campos, Sprecherin von Abellio NRW mit Blick auf einen baldigen Rückzug. Vielmehr habe der Vorstand darauf hingewiesen, dass ein dauerhaft negatives Jahresergebnis für den Abellio-Mutterkonzern nicht hinnehmbar sei.

Zur Lösung der strukturellen Probleme im deutschen Markt befindet sich Abellio in intensiven Gesprächen mit den Aufgabenträgern. Abellio habe mehrfach in den zurückliegenden Tagen dargelegt, den langfristig eingegangenen Verpflichtungen nach bestem Wissen und Gewissen nachkommen zu wollen.

15 Strecken in ganz Nordrhein-Westfalen

Mit 15 Strecken gehört Abellio in NRW zu den wichtigsten Anbietern. Das Unternehmen chauffiert Fahrgäste von Aachen bis Kassel und Siegen bis Arnheim durch die Lande. Die Vergabe der Bewirtschaftung von Regional-Bahnstrecken läuft über die Bundesländer. In NRW hat das Land die Vergabe an die Verkehrsverbünde übertragen. Die Strecken werden weit im Voraus und für lange Vertragslaufzeiten von bis zu 15 Jahren vergeben.