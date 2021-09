Vermutlich alkoholisiert und durch ihr Smartphone abgelenkt, verursachte eine 47-Jährige in der Nacht auf Sonntag einen schweren Unfall auf der Eppenhauser Straße.

Unfall in Hagen

Unfall in Hagen Hagen: Abgelenkt und alkoholisiert – 60.000 Unfall-Schaden

Eppenhausen. Vermutlich alkoholisiert und durch ihr Smartphone abgelenkt, verursachte eine 47-Jährige in der einen schweren Unfall auf der Eppenhauser Straße.

Die Fahrerin soll alkoholisiert und durch ihr Smartphone abgelenkt gewesen sein: In der Nacht auf Sonntag kam es um Mitternacht auf der Eppenhauser Straße Höhe Nr. 108 in Hagen zu einem Verkehrsunfall, bei dem mindestens 60.000 Euro Schaden entstanden sind. Eine 47-jährige Mercedes-GLA-Fahrerin fuhr auf der Eppenhauser Straße bergauf in Richtung Feithstraße. Vermutlich aufgrund von Alkoholkonsum und gleichzeitiger Bedienung des Smartphones kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort auf zwei geparkte Audis A4 und A6, bevor sie auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Alle drei Pkw wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 60.000 Euro geschätzt. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt und im Krankenhaus behandelt. Dort wurde auch eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

