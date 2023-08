Da strahlten die Veranstalter noch um die Wette, doch jetzt heißt es, das Fest „Ganz in Weiß“ in Hagen wird abgeblasen.

Veranstaltung Hagen: Absage: „Ganz in Weiß“ – so geht es weiter

Hagen. Am Wochenende sollte das Picknick an der Volme in Hagen stattfinden. Aber das Wetter… Was die Veranstalter nun vor haben.

Nichts da mit „Picknick an der Volme“: Die für Samstag, 5. August, und Sonntag, 6. August, geplante Veranstaltung am Ufer der Volme fällt dem schlechten Wetter zum Opfer. Genau wie die erste „Rooftop-Bar-Party“ auf dem Dach der Volme-Galerie Hagen, die ebenfalls am Samstag starten sollte. Hier wird eine Plan-B-Variante realisiert – Volme-Galerie, Bier-Restaurant Hopfen und Salz sowie das Fachgeschäft Bierothek laden zur Indoor-Veranstaltung „Nachts in der Volme-Galerie“ ein.

Aber zurück zum Picknick „Ganz in Weiß“: Aufgrund der unsicheren Wetterprognose sagen wir das Fest an diesem Wochenende ab“, sagt Mit-Veranstalter Christian Fehske und fügt an: „Nach einem Alternativ-Termin, vermutlich im September, halten wir aber derzeit noch Ausschau.“

Sobald besagter Termin feststeht, wird dieser bekannt gegeben.

Volme in der Innenstadt soll an Bedeutung gewinnen

Zum Hintergrund von „Ganz in Weiß“: Die Botschaft der Veranstaltung (die nun abgesagt wurde) ist klar und verständlich: Die Volme in der Innenstadt soll an Bedeutung gewinnen, der Fluss endlich als attraktive Veranstaltungsstätte genutzt werden. „Ganz in Weiß“ würde in diesem Jahr zum fünften Mal im Volmepark in Hagen stattfinden; das erste Event fand 2017 statt und basierte auf einer Idee aus der Hagener Zukunftsschmiede.

Die alles bestimmende Farbe des Picknicks ist weiß. Aber die geplante Veranstaltung wird verschoben. Foto: Michael Kleinrensing / WP Michael Kleinrensing

Bürgerfest von Bürgern für Bürger

Beim Picknick soll Selbstversorgung angesagt sein. Heißt: Die 90-jährige Großmutter soll sich genau so angesprochen fühlen wie die alleinerziehende Mutter, der Student oder der Handwerker kurz vor der Rente. „Wir möchten ein Bürgerfest von Bürgern für Bürger anbieten, ohne Zwang und ohne Kosten“, unterstreicht Mit-Veranstalterin Petra Jochheim.

Ein lockerer Austausch in ungezwungener Atmosphäre sei das Ziel, „und natürlich soll das Volme-Ufer belebt werden“. Die Veranstaltergemeinschaft unterstreicht, dass jeder, der kommt – egal, ob in weißer Kleidung oder in bunter Garderobe – willkommen sei.

Ein lockeres Miteinander

Die Ursprungsplanung für den 5./ 6. August sah vor, dass 20 Bierzeltgarnituren (darauf finden etwa 200 Besucher Platz) sowie etliche Liegestühle im Volmepark aufgestellt werden, außerdem sollten Tische mit Tischdecken und weiße Deko platziert werden. Wie in den Vorjahren hätten es sich die Gäste auch mit Picknickdecken auf der Wiese bequem machen können, „alles ist erlaubt, es ist ein lockeres Miteinander, das mit Hintergrundmusik untermalt wird“, betonte das Orga-Team.

Ähnlich wie das nun abgesagte Fest soll auch das Alternativ-Picknick an der Volme gestaltet werden.

