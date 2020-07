Hagen: Acht Kandidaten wollen Oberbürgermeister werden

So können die WP-Leser dabei sein

Wer bei der Podiumsdiskussion der Oberbürgermeister-Kandidaten am Donnerstag, 20. August, 18.30 Uhr dabei sein möchte, sollte eine E-Mail mit Namen und Telefonnummer an hagen-aktion@westfalenpost.de bzw. eine Postkarte an die WP-Stadtredaktion Hagen, Schürmannstraße 4, 58097 Hagen, schicken. Einsendeschluss ist der 8. August.

Die Teilnehmer erhalten jeweils zwei Plätze im Saal und müssen sich aufgrund der Corona-Schutzverordnung namentlich registrieren. Daher sind die Plätze auch nicht übertragbar.