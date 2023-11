Hagen: Achtung, hier stehen nun die Blitzer

Geschwindigkeitsüberwachungen in Hagen. Auch zwischen dem 16. und 30 November wird wieder kontrolliert.

Hagen Die Redaktion zeigt den Überblick, wo in der Stadt zwischen dem 16. und 30. November geblitzt wird. Hier finden Geschwindigkeitsmessungen statt

In der Zeit vom 16. bis 30. November finden im Hagener Stadtgebiet wieder kommunale Geschwindigkeitsüberwachungen an Gefahrenstellen, Unfallschwerpunkten und in schutzwürdigen Zonen statt. Geschwindigkeitskontrollen sind eine präventive Maßnahme, um mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu erreichen. Die Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit ist weiterhin Unfallursache Nummer Eins. Die regelmäßige Überwachung gilt vor allem dem Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmenden wie Fußgängerinnen und Fußgänger oder Radfahrerinnen und Radfahrer. Jeder Messpunkt wird weiterhin im Benehmen mit der Polizei festgelegt. Die Messstellen der kommenden Tage sind:

16.11.2023

Hagener Straße, An der Hütte

17.11.2023

Ribbertstraße, Jungfernbruch

18.11.2023

Selbecker Straße, Vorhaller Straße

20.11.2023

Lange Straße, Oeger Straße

21.11.2023

Dümpelstraße, Cunostraße

22.11.2023

Herbecker Weg, Flensburgstraße

23.11.2023

Liebigstraße, Gotenweg

24.11.2023

Blumenstraße, Im Weinhof

25.11.2023

Hohenlimburger Straße, Brahmsstraße

27.11.2023

Kapellenstraße, Ährenstraße

28.11.2023

Tückingschulstraße, Im Lindental

29.11.2023

Hestertstraße, Eilper Straße

30.11.2023

Dahler Straße, Grundschötteler Straße

Darüber hinaus muss im gesamten Stadtgebiet mit weiteren Kontrollen durch das Ordnungsamt gerechnet werden.

