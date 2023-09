Hagen: Adam-Halle dicht, Sportplatz und Schwimmbecken zu

Paukenschlag für den Sport in Vorhalle und Umgebung: Die Adam-Halle am Vossacker wird geschlossen, der Sportplatz dicht gemacht.

Vorhalle. Riesige Einschränkungen für den Vereins- und Schulsport rund um den Vossacker in Vorhalle. Die Karl-Adam-Halle wird dabei geschlossen.

Das Servicezentrum Sport (SZS) der Stadt Hagen weist darauf hin, dass es in den kommenden Wochen an den Sportanlagen rund um den Vossacker in Vorhalle zu erheblichen Einschränkungen kommen wird. In der Karl-Adam-Halle bestehen weiterhin Probleme mit der Wasserqualität in den Duschen und Waschräumen. In der kommenden Woche wird im Auftrag des Fachbereichs Gebäudewirtschaft der Stadt Hagen das Leitungssystem ab dem 11. September abermals aufwendig gespült und gereinigt. Daher muss die Sportstätte voraussichtlich bis Anfang Oktober für den Schul- und Vereinssport geschlossen bleiben.

Ab dem 7. Oktober lässt der Fachbereich Gebäudewirtschaft im Bereich Vossacker die Niederspannungshauptverteilung erneuern. Dafür ist es notwendig, dass die Karl-Adam-Halle, der Sportplatz Vossacker, die Turnhalle der Hauptschule Vorhalle und das Lehrschwimmbecken Vorhalle vom Stromnetz getrennt werden. Ein Sportbetrieb ist in dieser Zeit leider nicht möglich. Die Arbeiten laufen voraussichtlich bis Ende Oktober.

