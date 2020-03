Hagen. Der Konrad-Adenauer-Ring in Hagen-Haspe ist voll gesperrt. Grund ist ein Unfall mit mehreren Verletzten.

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen, am dem mehrere Fahrzeuge beteiligt waren, ist der Konrad-Adenauer-Ring in Höhe der Einmündung Rolandstraße in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Der Verkehr aus und in Richtung Haspe ist beeinträchtigt. Bei dem Unfall wurden mehrere Personen leicht verletzt. Genauere Angaben kann die Polizei Hagen derzeit noch nicht machen.