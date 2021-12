Die Busse in Hagen verkehren an Weihnachten und Silvester nach einem geänderten Fahrplan.

Nahverkehr Hagen: Änderungen für Busse an Weihnachten und Silvester

Hagen. Die Busse in Hagen fahren an Weihnachten und Silvester nach einem besonderen Fahrplan. Hier gibt es die Details.

Die Hagener Straßenbahn fährt an den Weihnachtstagen und zum Jahreswechsel nach einem geänderten Fahrplan. Am 23. Dezember fahren die Nacht-Expresse in Hagen letztmalig um 0.32 Uhr ab der Haltestelle „Stadtmitte“. Die geplanten zusätzlichen Fahrten um 1.32 Uhr entfallen aufgrund der Absage der Veranstaltung „Blau unterm Baum“.

An Heiligabend fahren die Busse bis ca. 15.30 Uhr nach dem Samstagsfahrplan. Auch in diesem Jahr dreht dann von ca. 16 bis 19.30 Uhr der Nacht Express stündlich seine Runden auf den bekannten Wegen, um noch bis in den frühen Abend ein Grundangebot im Busnetz anzubieten. Die letzte Abfahrt ab der Haltestelle „Stadtmitte“ erfolgt um 18.32 Uhr. Gegen 20 Uhr ist dann Betriebsschluss.

Sonntagsfahrplan gilt in Hagen an den Feiertagen

Am 1. und 2. Weihnachtstag fahren die Busse nach dem Sonntagsfahrplan. Die Nacht Expresse starten letztmalig gegen 0.32 Uhr ab der Haltestelle „Stadtmitte“.

Die regulären Busse fahren an Silvester bis ca. 15.30 Uhr nach dem Samstagsfahrplan. Ab ca. 16 bis ca. 23 Uhr verkehrt dann der Nacht-Express in einem 30 Minuten-Takt. Ausgenommen ist hierbei der Abschnitt des NE 3 von Stadtmitte bis Breckerfeld: Dieser verkehrt stündlich. Dies gilt in den Abendstunden auch für einige Nebenstrecken.

Nachtexpress wieder ab 1 Uhr

Die Abfahrten der Nachtexpresse um 23.32 und 0.32 Uhr ab der Haltestelle Stadtmitte entfallen. Gegen 1 Uhr nimmt der Nachtexpress in den Stadtteilen seine Fahrt wieder auf. Die zentralen Abfahrten ab der Haltestelle Stadtmitte finden um 1.32, 2.32 und 3.32 Uhr statt.

Am Neujahrstag nehmen die Busse gegen 10 Uhr ihre Fahrt nach dem Sonntagsfahrplan auf. Der Nacht Express startet letztmalig um 1.32 Uhr ab der Haltestelle „Stadtmitte.

Ausführlicher Fahrplan im Internet

Die ausführlichen Fahrplantabellen finden sich in dem gedruckten Flyer „Weihnachts- und Silvesterverkehr“, welcher in den Kunden Centern erhältlich oder im Internet unter www.hst-hagen.de einsehbar ist. Alle Fahrten können im Internet eingesehen werden und sind über die elektronische Fahrplanauskunft (EFA) abrufbar.

Entsprechend der coronabedingten Situation kann es noch zu kurzfristigen Änderungen kommen. Die Kunden-Center bleiben an Heiligabend geschlossen. An Silvester ist das Kunden-Center an der Körnerstraße von 8.30 bis 13 Uhr und das Kunden-Center am Haubahnhof von 9 bis 13 Uhr geöffnet.

