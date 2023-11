Hagen: Agentur gewinnt Preis für Studien-Portal

Hagen-Mitte Ein neues Online-Portal soll Studieninteressierten Orientierung bieten. Für das Projekt wurde die Agentur Online Experience ausgezeichnet:

Infotage, Schul- und Bildungsmessen, Campus-Besuche, Vorträge oder digitale und offene Sprechstunden - die Orientierungsangebote von 32 Hochschulen (darunter auch Fernuniversität und Fachhochschule Hagen) gibt es jetzt gebündelt auf dem Internetportal „Studienorientierung NRW“, das eine Agentur aus Hagen entworfen hat. „In dieses Projekt haben wir bestimmt ein halbes Jahr Zeit und wirklich viel Arbeit gesteckt“, sagt Online-Experience-Geschäftsführer Alexander Wrobel. „Umso schöner, dass wir nun dafür ausgezeichnet wurden.“

Komplexe Technik hinter dem Portal

Die Hagener Agentur hat für das Projekt, das im Auftrag der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen umgesetzt wurde, den „Deutschen Agenturpreis“ im Bereich Business-to-Business/Web Portal erhalten. Projektleiterin Celina Baruth konnte den Preis Anfang der Woche in der Agentur entgegennehmen, in der aktuell elf Mitarbeiter beschäftigt sind.

„Die Idee dahinter ist, alle Orientierungsangebote auf einen Blick zu liefern“, erklärt Alexander Wrobel den Hintergrund. Die Hagener Agentur hatte sich damals auf eine Ausschreibung für das Projekt beworben und war im weiteren Verfahren ausgewählt worden. „Die Technik, die hinter dem Online-Portal steckt, ist ziemlich komplex. Alle Hochschulen, die sich beteiligen, können dort nun ihre Termine und Veranstaltungen einpflegen. Über eine Filtersuche können Studieninteressierte in dem Portal jetzt gezielt nach den Angeboten in ihrer Umgebung oder an ihrer Wunschhochschule suchen“, gibt Wrobel Einblicke.

