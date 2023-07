Hagen: Aggressive Brüder landen zusammen im Gewahrsam

Hagen-Mitte. Ein Mann streitet sich mit seiner Partnerin und schlägt seinen Kopf gegen eine Laterne. Als die Polizei anrückt, wird die Stimmung aggressiver:

Zwei Brüder mussten von der Polizei in Gewahrsam genommen werden: Am Mittwochabend rückten zwei Streifenwagen gegen 20 Uhr in die Frankfurter Straße in Hagen aus. Passanten hatten kurz zuvor die Polizei verständig, da sich ein 39-Jähriger heftig mit seiner Lebensgefährtin stritt, schrie und seinen Kopf gegen eine Laterne schlug.

Randalierer muss ins Krankenhaus

Ein 33-Jähriger versuchte, den Streit zu schlichten. Der Randalierer und sein 36-jähriger Bruder liefen im Beisein der Beamten derart aggressiv auf den 33-Jährigen zu, dass die Polizisten beide Brüder in Gewahrsam nehmen mussten. Der 39-Jährige musste aufgrund seiner sich selbst zugefügten Kopfplatzwunde zunächst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen