Einem besonders aggressiven Mann muss die Polizei in Hagen Handschellen anlegen.

Polizei in Hagen

Polizei in Hagen Hagen: Aggressiver Angreifer in Handschellen abgeführt

Hagen. Bei einem nächtlichen Streit am Hauptbahnhof in Hagen muss die Polizei eingreifen und sogar die Handschellen zücken.

Einen aggressiven Angreifer hat die Polizei Hagen in Gewahrsam nehmen müssen. Der 40-Jährige hatte zuvor einen zwei Jahre älteren Kontrahenten am Bahnhof attackiert.

Gegen 23.40 Uhr wurden die Beamten über die Auseinandersetzung auf dem Berliner Platz informiert. Der 42-jährige Mann saß auf einer dortigen Bank, als ihn der 40-Jährige unvermittelt angriff. Ein Zeuge sagte den Beamten, dass der Tatverdächtige schon in der Bahnhofshalle durch sein aggressives Verhalten aufgefallen war. Draußen lief er dann auf sein späteres Opfer zu und schüttete ein Getränk über den Mann. Anschließend trat und schlug er auf ihn ein.

Polizisten beleidigt

Als die Beamten den Angreifer ansprachen, reagierte dieser aggressiv und ballte die Fäuste. Der augenscheinlich stark alkoholisierte Mann wollte keine Angaben zu seinen Personalien oder dem Sachverhalt machen. Weil er sich nicht beruhigen ließ, legten die Beamten dem 40-Jährigen Handschellen an und nahmen ihn in Gewahrsam. Dabei beleidigte er einen von ihnen als „Hurensohn“. Der 42-Jährige musste vor Ort vom Rettungsdienst behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Kripo ermittelt jetzt wegen der gefährlichen Körperverletzung.

+++ Auch lesenswert: Der Hasper Lachsfrieden rettet einmaliges Zuchtprojekt +++

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen