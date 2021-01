Hagen: Aggressiver Betrunkener verletzt drei Polizisten

Ein alkoholisierter 21-Jähriger hat am Wochenende die Hagener Polizei in Atem gehalten.

Hagen. Nach seinen aggressiven Attacken auf drei Polizisten erwartet einen 21-jährigen Hagener ein Ermittlungsverfahren.

Ein aggressiver Betrunkener hat in der Nacht zum Sonntag drei Polizisten bei einem Einsatz verletzt.

Mit Handschellen fixiert

Um 1 Uhr in der Frühe sorgte der Mann bereits zum zweiten Mal an diesem Wochenende für einen Einsatz in der Haldener Straße, bei dem es zunächst um lautstarke verbale Streitigkeiten ging. Bereits beim Eintreffen der Polizisten schrie er diese lautstark an und kam mit erhobenen Armen auf die Beamten zu gerannt. Vorsorglich wurde der Mann mit Handschellen fixiert. Bei der Durchsuchung wehrte er sich weiterhin und schrie herum. Dies führte kurzzeitig zur Solidarisierung zweier mutmaßlicher Bekannter des 21-Jährigen, welche sich jedoch nach mehrfacher Aufforderung und Androhung von Pfefferspray von der Einsatzstelle entfernten.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von knapp zwei Promille. Der Hagener sollte schließlich in Gewahrsam genommen werden, leistete jedoch sowohl auf der Fahrt dorthin, als auch im Gewahrsam weiterhin erheblichen Widerstand durch Tritte und Kopfstöße in Richtung der Polizisten. Zwei Polizistinnen wurde dabei leicht verletzt, blieben jedoch dienstfähig. Ein weiterer Polizist verletzte sich ebenfalls leicht, musste jedoch ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den 21-Jährigen eingeleitet.