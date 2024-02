Hagen: Aggressiver Pöbler attackiert Ordnungsamt-Mitarbeiter

Die Polizei Hagen musste am Mittwoch in Eilpe eingreifen.

Hagen-Eilpe Die Attacken eines alkoholisierten Pöblers in Hagen-Eilpe haben am Mittwoch einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Ein 62-Jähriger hat am Mittwochnachmittag in Eilpe zwei Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt Hagen angegriffen. Die beiden Männer überprüften gegen 13.30 Uhr ein am Straßenrand der Jägerstraße geparktes Auto. Dabei lief der 62-Jährige an ihnen vorbei und pöbelte sie an. Der Hagener ging zunächst weiter und kehrte kurze Zeit später zu den Ordnungsamt-Mitarbeitern zurück. Diesmal beleidigte er sie und rempelte sie mit dem Ellenbogen an.

Positiver Alkoholtest

Bei der anschließenden Personenkontrolle sprach der alkoholisierte Mann weitere Beleidigungen aus. Hinzugerufene Polizeibeamte führten einen Alkoholtest durch. Dieser zeigte einen Wert von 0,42 Promille an. Die Kripo ermittelt nun wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen sowie der Beleidigung.

Auch lesenswert: Das ändert sich, wenn in Hagen die Wertstofftonne der Gelben Sack ablöst

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen