Das Vereinshaus an der Eckeseyer Straße 160 – das Foto stammt aus einer Zeit, als die heutige Akademie für Chor und Musik noch Volmespatzen hieß – ist in Eigenregie renoviert worden.

Hagen-Eckesey. Die Mitglieder der Akademie für Chor und Musik haben ihr Vereinshaus in Hagen-Eckesey renoviert. Im Sommer wird groß Jubiläum gefeiert.

Hagen: Akademie für Chor und Musik feiert Jubiläum

In mühevoller Eigenarbeit haben die Mitglieder der Akademie für Chor und Musik (ACM) das Vereinshaus an der Eckeseyer Straße 160 über die letzten Jahre hinweg renoviert. Jetzt eröffnen sich viele neue Möglichkeiten auch für das große Jubiläumsjahr 2020, an dessen Planung auch gern ehemalige Mitglieder der Volmespatzen teilnehmen können.

Vor Jahren hatte der Gründer der Volmespatzen, Werner Giesen, das Haus von der Stadt Hagen gekauft. Anfang 2019 war es endlich abbezahlt. Jetzt kann der Chor durchstarten. Doch zuvor war einiges getan worden, um das zu ermöglichen. „Die Mitglieder des Vereins haben das Haus in Eigenregie renoviert“, erklärt Heike Strauß, ehemalige Vorsitzende der Akademie für Chor und Musik. Mehr zum Thema Hier gibt es mehr Artikel, Bilder und Videos aus Hagen „Einem Verein wie uns stehen nicht viele finanzielle Mittel zur Verfügung, das meiste haben wir durch Auftritte, Mitgliederbeiträge und Spenden eingenommen. Für große Malerfirmen reicht das trotzdem nicht, deshalb haben wir einfach selbst den Pinsel in die Hand genommen und losgelegt.“ Neuer Boden im Proberaum So einiges hat sich getan seit Beginn der Renovierungsarbeiten. Catharina Voß, Mitglied des derzeitigen Vorstandes, weiß zu berichten: „Die ganze untere Etage musste renoviert werden. Im Proberaum haben wir einen neuen Boden verlegt, alte Teppiche von den Wänden genommen und neu gestrichen. Auch die Fenster mussten erneuert werden, dafür brauchten wir dann doch Experten.“ Vermietung geplant Dass die Arbeit sich gelohnt hat, beweisen die vielen Möglichkeiten, die sich nun im Hinblick auf die Nutzung der Räumlichkeiten eröffnen. „Wem zu Hause der Platz fehlt, kann bei uns zum Beispiel Musikunterricht geben. Durch die Vermietung werden wir nicht reich, aber wir hoffen, dass sich das Haus dadurch zumindest selbst trägt“, erklärt Annika Marburger, ebenfalls Mitglied des Vorstands der ACM. „Es geht darum, dass das ehrenamtliche Engagement bestehen bleibt und die Menschen die Chance bekommen, zu singen und zu musizieren.“ Infobox Jubiläums-Programm Derzeit bereitet sich die Akademie für Chor und Musik auf ihr Sommerfest und gleichzeitig 50. Jubiläum am Samstag, 29. August, vor und hofft, auch ehemalige Mitglieder der Volmespatzen dafür begeistern zu können. „Wir würden uns freuen, wenn sie sich bei uns melden und mit uns am Programm für das Jubiläum arbeiten. Neben Auftritten unserer Minis, des Armonia-Chores und der Senioren geben wir auch ein größeres Konzert“, verspricht Vorsitzende Catharina Voß.