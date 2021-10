Hagen: AKH-Gynäkologie und Geburtshilfe unter neuer Leitung

Hagen. Die Gynäkologie und Geburtshilfe am Allgemeinen Krankenhaus Hagen hat mit Dr. Askin Dogan einen neuen Chefarzt.

Das Agaplesion Allgemeine Krankenhaus Hagen hat einen neuen Spezialisten an der Spitze der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe: Dr. med. Askin Dogan leitet als Chefarzt seit Monatsbeginn diese Fachabteilung. Er folgt damit Oberarzt Dr. med. Nowakowski nach, der die Klinik in den letzten Monaten kommissarisch geführt hatte.

„Wir freuen uns, mit Dr. Dogan einen versierten Experten gewinnen konnten, welcher die Klinik auf qualitativ hohem Niveau weiterentwickeln und wichtige neue Impulse im Bereich der Gynäkologie und Geburtshilfe setzen wird“, betonte Alex Hoppe, Vorsitzender der Geschäftsführung, bei der Begrüßung in Hagen. Dr. Dogan besitzt eine umfassende Expertise auf dem gesamten Gebiet der operativen Gynäkologie, Onkologie und in der Geburtshilfe.

Karriere an renommierten Kliniken

Geboren und aufgewachsen in Istanbul, kam er 2004 für die Facharztausbildung nach Deutschland. Stationen waren hier die renommierten Universitätsfrauenkliniken in Gießen, Kassel und Jena. Zuletzt war er am Universitätsklinikum der Ruhr Universität Bochum in Herne als Leitender Oberarzt und Stellvertreter des Klinikdirektors tätig. Ferner übernahm er dort auch die Koordination des zertifizierten gynäkologischen Krebszentrums.

Dr. Dogan besitzt die Zusatzqualifikationen der gynäkologischen Onkologie sowie der gynäkologischen Endokrinologie und Reproduktionsmedizin. Seine Schwerpunkte liegen in der minimalinvasiven gynäkologischen Chirurgie, der onkologischen Chirurgie sowie in der Kinderwunschtherapie. „Mein langfristiges Ziel ist es, dass AKH nicht nur für Hagen und seine Umgebung, sondern überregional attraktiver für Behandlungen im Bereich der Gynäkologie zu gestalten“, betont der 43-Jährige. Die Zufriedenheit der Patientinnen stehe dabei für ihn immer im Vordergrund. Dies gelte insbesondere auch für den Bereich der Geburtshilfe, die Dr. Dogan in Zusammenarbeit mit den Hebammen und gemeinsam mit der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin im Bereich des Perinatalzentrums Level 1 weiterentwickeln und eine kompetente Behandlung und Betreuung auf höchstem Niveau anbieten möchte.

Kölner reist gerne nach Spanien

Auch die praxisnahe Lehre von Studierenden und Auszubildenden liegt dem Kölner am Herzen und wird als weiteres Ziel am Lehrkrankenhaus Hagen gefestigt. Seine Freizeit verbringt das Rotary-Club-Mitglied am liebsten mit seinem sechsjährigen Sohn, der vor Kurzem in Köln eingeschult worden ist. Daneben ist er sportlich unterwegs und reist gerne – am liebsten nach Spanien und in die Niederlande.

