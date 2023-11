Das Auto brannte nach dem Unfall in der Straße „Auf der Halle“ komplett aus.

Ausgebrannt Hagen: Alkohol – Wagen brennt nach Unfall am Tücking aus

Haspe. Alkoholisiert ist ein 19-Jähriger auf dem Tücking gegen einen Baum. Dann nahm die Katastrophe weiter ihren Lauf. Es war Alkohol im Spiel.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brannte in Haspe ein Opel Corsa vollständig aus, nachdem der 19-jährige Fahrer damit von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum fuhr. Der Hagener war, gegen 2.40 Uhr, in der Straße Auf der Halle unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über den Opel, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.

Anschließend fing der Pkw Feuer und brannte vollständig aus. Ein Zeuge alarmierte die Feuerwehr. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme wurden die Polizeibeamten auf Alkoholgeruch in der Atemluft des 19-Jährigen aufmerksam. Ein Test zeigte einen Wert von 1,02 Promille an. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Der ausgebrannte Corsa wurde nach den Löscharbeiten abgeschleppt. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen