Hagen: Alkoholsucht stellt das Familienleben auf den Kopf

Hagen . Die Partnerin des Hageners trank auch während der Schwangerschaft. Sein Sohn leidet jetzt am fetalen Alkoholsyndrom.

Manchmal sitzt der 39-jährige Hagener am Küchentisch und fragt sich, wieso er so lange zugeschaut hat, wieso er das alles so lange ertragen hat. Und vor allem, wieso er nicht vorher die Reißleine gezogen hat. Wäre dann alles anders gelaufen? Er weiß es nicht – und wird es nie erfahren. Er weiß nur, dass es ihm irgendwann reichte.

Seine Lebensgefährtin trank schon, als sie sich kennenlernten. Aber da war es noch in Maßen. Dann kam die erste Schwangerschaft – aber sie trank weiter. Alles ging gut. Aber es floss immer mehr Alkohol. Sie wurde schwanger mit seinem Sohn; und sie trank weiter. Einmal taumelte sie hochschwanger und völlig betrunken durch die Hagener Innenstadt. „Bei meinem Sohn wurde jetzt das fetale Alkoholsyndrom diagnostiziert“, sagt der Vater bedrückt. Er braucht intensive Betreuung und Therapien, die der Alleinerziehende – die Kinder leben seit 2015 bei ihm – jetzt stemmen muss. Er erzählt von Jahren voller Tiefen und wie die Alkoholsucht seiner Frau das Leben der kleinen Familie auf den Kopf stellte.

Die Kraft zum Streiten fehlte

Einfach war es nicht. Die Trennung. Sie kostete den Hagener viel Kraft und Mut. „Wir waren zehneinhalb Jahre zusammen. An so einer Beziehung hängt viel.“ Es kam immer wieder vor, dass die Mutter betrunken zu Hause lag. Sich nicht mehr um die Kinder kümmern konnte. Dann sprang der 39-Jährige ein. Er ging arbeiten, kümmerte sich um die Kinder, um das Essen, um Rechnungen, Arztbesuche. „Das war alles unfassbar belastend. Irgendwie fehlte die Kraft für das Streiten. Und irgendwie hat man die Situation dann so hingenommen und gehofft, dass es irgendwann besser wird.“

Aber es wurde nicht besser. Es wurde nur schlimmer – und gipfelte darin, dass seine Partnerin einen neuen Freund in der Trinkerszene fand. „Meine Kinder haben es mir irgendwann erzählt. Da konnte ich nicht mehr.“

Mutter blieb zwei Wochen weg

Es war die Zeit, in der seine Lebensgefährtin zwei Wochen lang einfach gar nicht mehr nach Hause kam. „Wahrscheinlich war sie die ganze Zeit betrunken“, vermutet der Hagener. Er musste sich alleine um die Kinder kümmern, sich auf der Arbeit krank melden, um bei ihnen zu Hause zu sein. „Eigentlich sollte ich da gerade meine neue Stelle anfangen. Aber die Kinder gehen für mich vor. Für mich stand es außer Frage, meine Arbeit zu schmeißen.“

Er nahm Kontakt zum Jugendamt auf, um zu klären, wie es für die Familie weitergeht. Was dann folgte, war ein Streit um das Sorgerecht, der so weit ging, dass ihn seine Partnerin von der Polizei aus der Wohnung schmeißen ließ.

Familienvater wird obdachlos

„Ich war obdachlos. Habe eine Nacht im Auto geschlafen. Ich stand wirklich vor dem Nichts“, erinnert sich der 39-Jährige an die schwierigsten Tage seines Lebens. Durch die Hilfe eines Freundes kam er dann an eine neue Wohnung. Kämpfte weiter für das Sorgerecht – und gewann. Seitdem – das war 2015 – leben die Kinder bei ihm. Ihre Mutter können sie trotzdem noch regelmäßig sehen. „Es gibt Hochs und Tiefs“, sagt der Vater über das aktuelle Verhältnis. Manchmal kommt sie nicht, um die Kinder zum Besuchstermin abzuholen. Dann ist Chaos im Kopf. „Meine Kinder verstehen es nicht. Sie lassen ihre Wut dann an mir aus, denken, ich wäre Schuld“, sagt er niedergeschlagen.

Natürlich mache er sich Sorgen, wenn die Kinder wieder bei ihrer Mama zu Besuch sind. „Sie muss sich vorher immer vor mich stellen. Dann schaue ich, ob sie betrunken ist.“ Einmal kam sie volltrunken zu einem Termin mit dem Jugendamt, als es darum ging, dass sie ihre Kinder wieder häufiger sehen wollte.

Mutter griff nach Entzug wieder zur Flasche

Vorher war sie vier Monate lang mit den Kindern in der Kur, auf Entzug. Kaum wieder daheim, griff sie aber wieder zur Flasche. „Man kann einfach nicht sagen, wie sich die Situation entwickelt. Es ist unberechenbar“, sagt der Vater. Aber den Kindern zu verbieten, die Mutter zu sehen, komme für ihn nicht in Frage: „Sie lieben sie. Trotz allem, was war“, erklärt er.

Auch für ihn waren die vergangenen Jahre nicht leicht. Er litt zeitweise an Depressionen. War überfordert. „Mein Sohn braucht quasi eine ständige Betreuung, hat Konzentrationsprobleme, das sind alles Auswirkungen des Alkohols.“

Projekt „Drachenherz“ hilft der Familie

Und dann kam das Projekt Drachenherz. Seitdem geht es bergauf mit der kleinen Familie. Dort gehen die Kinder nun jede Woche in eine Gruppe, die sich extra an Kinder alkoholkranker Menschen oder Eltern mit psychischen Erkrankungen richtet. „Sie unternehmen Ausflüge, basteln. Haben einfach Spaß. Es gibt auch Ferienfreizeiten“, betont der Vater, dass diese Hilfe auch für ihn eine große Entlastung ist. Denn er hat dann Zeit für sich. „Die Kinder sollen hier die Möglichkeit bekommen, sich mit anderen Kindern und uns über ihre Erfahrungen zu Hause auszutauschen“, erklärt Projektleiterin Nadine Baukau. „Aber was viel wichtiger ist: Sie sollen hier auch den Kopf freibekommen und Spaß haben.“