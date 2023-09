Hagen: Alle Infos zum Hundeschwimmen im Hestert-Freibad

Hestert. Die Freibäder haben ihre Saison beendet. Bevor das Wasser abgelassen wird, findet noch das beliebte Hundeschwimmen auf der Hestert statt:

Das Erlebnisbad Hestert in Hagen hat am vergangenen Sonntag seine Saison beendet. Bevor aber das Wasser aus den Becken abgelassen und das Freibad für den Winter vorbereitet wird, veranstaltet Hagenbad das traditionelle Hundeschwimmen.

Hundespaßrennen und Agility

Die Vierbeiner dürfen sich am 24. September von 11 bis 16 Uhr auf ihre Abkühlung freuen. „Das Freibad ist an diesem Tag exklusiv für Hunde freigegeben und bietet ein abwechslungsreiches Programm mit vielen Aktionen wie Hundespaßrennen und Agility“, so Hagenbad zu der Veranstaltung. Außerdem gibt es an verschiedenen Ständen Infos und Zubehör rund um das Thema Hund.

Spende für Tierschutzverein Hagen

Der Eintritt für einen Hund beträgt 4 Euro. Frauchen, Herrchen und weitere Begleitpersonen können ihren Eintrittspreis selbst festlegen. Der Reinerlös der Veranstaltung wird zugunsten des „Hagener Tiertafel e. V.“ gespendet.

