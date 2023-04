Hagen: Als Veranstaltungstechniker einmal Rammstein begrüßen

Thiemo Seeland ist Veranstaltungstechniker in der Stadthalle Hagen. In der Regiekabine arbeitet er am Licht- und Tonpult.

Hagen. Was Thiemo Seeland am Job des Veranstaltungstechnikers fasziniert und warum er in der Stadthalle gern mal für die Band Rammstein arbeiten würde.

„Hier gibt es keinen Alltag, jeder Tag ist anders. Und das ist einfach klasse.“ Thiemo Seelands Augen strahlen, wenn er über seinen Job spricht. Seinen Job in der Stadthalle Hagen, den er seit gut einem Jahr ausübt. „Ich bin Fachkraft für Veranstaltungstechnik, kurz gesagt Veranstaltungstechniker“, sagt der 32-Jährige mit kräftiger Stimme. Ursprünglich hatte der gebürtige Ennepetaler andere Pläne: „Nach dem Abi hab’ ich studiert – Informations- und Kommunikationstechnik –, doch das war mir zu trocken und zu theoretisch.“

Kollegen sind zu 99 Prozent top

Also hat er das Studium geschmissen und etliche Praktika – hauptsächlich im Bereich Veranstaltungen – absolviert und von 2012 und 2015 eine Ausbildung zum Veranstaltungstechniker gemacht. „In dieser Branche sind die Kollegen zu 99 Prozent top. Wenn man auf Tour ist – ich war zum Beispiel mit dem Comedian Markus Maria Profitlich unterwegs – kann man abends mit den Kollegen zusammen was kochen oder gemeinsam ausgehen.“

Corona-Zeiten waren zu hart

Wobei die Jahre als Freelancer (Freiberufler) bei Thiemo Seeland mittlerweile vorbei sind. „Die Zeit als Selbstständiger war während der Pandemie einfach zu hart, jetzt bin ich froh, dass ich einen sicheren, festen Arbeitsplatz hab’“, resümiert der 32-Jährige, schmunzelt und fügt an: „Und hier sind die Kollegen auch echt nett.“

Das Team bestehe aus fünf festangestellten Mitarbeitern, „inklusive Setting, das für die Bestuhlung und die Haustechik zuständig ist“, erläutert Volker Wolf. Der Geschäftsführer der Stadthalle – also auch Thiemo Seelands Chef – verlässt sich auf seine Leute, „schließlich spielt bei uns der Sicherheitsaspekt immer eine große Rolle“.

Stadthallen-Chef Volker Wolf (links) kann sich auf Thiemo Seeland verlassen. Der 32-Jährige arbeitet seit gut einem Jahr im Wasserlosen Tal. . Foto: Yvonne Hinz / WP

Thiemo Seeland nickt: „Als Veranstaltungstechniker muss ich zum Beispiel planen und entscheiden, an welcher Stelle das einen Künstler oder eine Band begleitende Merchandising platziert wird. Wir müssen immer auf Fluchtwege und Brandschutz achten.“

Langweilig wird es dem 32-Jährigen im Wasserlosen Tal nicht. „Wir planen und gestalten Gala-Veranstaltungen mit Bankettbestuhlung und aufwendiger Ausleuchtung. Wir kümmern uns aber auch um Show- oder Kulturveranstaltungen mit Reihenbestuhlung sowie um Messen und Tagungen. Da ist schon Wandlungsfähigkeit gefragt.“

Fragen über Fragen

Was in seinen Aufgabenbereich fällt? Alles rund um Elektro-, Informations-, Licht- und Beschallungstechnik sowie statische Angelegenheiten.

Im Vorfeld muss geklärt werden, wie viele Besucher oder Teilnehmer zu einer Veranstaltung kommen. Wird nur der große Saal genutzt oder werden auch der kleine Saal sowie die Galerie benötigt? Werden die einzelnen Podeste im Foyer bespielt? Und müssen zum Beispiel bei Rockkonzerten Wellenbrecher, also Abschrankungen, zum Schutz der Besucher angebracht werden?

Fragen über Fragen, die geklärt werden müssen, bevor Zuschauer oder Teilnehmer in die Halle strömen.

Thiemo Seelands Steckenpferd ist das Zeichnen von Plänen, „und ich hab’ an Lichttechnik Spaß“.

Neue Veranstaltungskonzepte wie Panovent (besondere Projektionen im großen Saal) faszinieren Thiemo Seeland. Foto: Stadthalle Hagen

Bei größeren Show-Veranstaltungen muss die Planung einen Tag vorher stehen, am Tag des Events folgen dann Aufbau, Soundcheck und das Einrichten von Licht- und Videotechnik. „Viele Künstler bringen ihre eigenen Dienstleister mit, aber mindestens ein Veranstaltungstechniker aus unserem Haus ist während der gesamten Veranstaltung anwesend. Es kann immer Probleme gebe – bis hin zu einer notwendigen Räumung der Halle, und dafür muss man die Örtlichkeit natürlich kennen.“

In der Stadthalle Hagen sind 14 Mitarbeiter beschäftigt, außerdem etliche Aushilfen. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Dass es bei großen Veranstaltungen schon mal locker ein, zwei Uhr nachts werden kann, stört Thiemo Seeland nicht, „das kenn’ ich ja von früher. Außerdem startet man dann ja auch erst mittags oder nachmittags.“

Großer Saal bietet 3000 Gästen Platz Bestuhlt fasst der große Saal der Stadthalle Hagen 1600 Gäste. Bei Konzerten mit Stehplätzen finden 3000 Besucher im großen Saal Platz. An Tagungen können maximal 1000 Personen teilnehmen.

Volker Wolf ist seit Februar 2022 – also seit gut einem Jahr – Geschäftsführer der Stadthalle Hagen. Er hat seinen Vorgänger Jörn Raith im Amt beerbt.

Ein für Veranstaltungstechniker aufwendiges Event ist zum Beispiel das an zwei Tagen stattfindende Oktoberfest, bei dem viel mit Nebel, Dekoration, Videotechnik und mit speziellen Leinwandeffekten gearbeitet wird.

Und dass die Arbeit als Veranstaltungstechniker oft auch körperlich anstrengend sein kann, ist für ihn auch nicht neu. „Wenn der große Saal komplett bestuhlt wird, platziere ich 1600 Stühle – das ist schon echte Maloche.“

Vor einer Veranstaltung müssen zahlreiche Stühle platziert werden. Eine ganz schöne Maloche. Foto: Michael Kleinrensing

Wen Thiemo Seeland gerne mal in der Stadthalle begrüßen und veranstaltungstechnisch begleiten würde? Der junge Mann lacht: „Der Traum von jedem Veranstaltungstechniker ist es, mal für Rammstein zu arbeiten. Es geht mir nicht um die Musik der Neue-Deutsche-Härte-Band, aber die pyrotechnischen Effekte von Rammstein sind unschlagbar.“ Der 32-Jährige überlegt kurz. „Im Grunde fasziniert mich alles, was außerhalb der Norm liegt. Events, in die ich mehr reinstecken muss als sonst, sind eine schöne Herausforderung und machen das i-Tüpfelchen des Jobs aus.“

>>> DER UNTERNEHMENSPASS: Heute – KONGRESS- und EVENTPARK STADTHALLE HAGEN GmbH

Standorte: 1

Mitarbeiter: 14 Festangestellte sowie zahlreiche Aushilfen

Branche: Veranstaltungsbranche, Komplett-Dienstleister für alle veranstaltungsrelevanten Leistungen

Tarif: Haustarif angegliedert an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)

Arbeitszeit: Vollzeit 39 Stunden, Gastronomie 40,5 Stunden; Home-Office je nach Bereich und Veranstaltungslage möglich. Im Aushilfsbereich flexibel und individuell.

Kooperationen: Hotel Mercure, VFL Eintracht Hagen, Hagener Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (HVG)

Benefits: Firmenfeste, Jahressonderzahlungen, gemeinsames Grillen, flexible Arbeitszeiten (in einigen Bereichen veranstaltungsabhängig), flache Hierarchien, Mitarbeiterparkplätze, Aushilfen haben freie Auswahl der Dienste, Blacky (Büro-Hund)

Weiterbildungen: Wir setzten unsere Mitarbeiter entsprechend ihrer Kompetenzen im Unternehmen ein. Durch individuelle Weiterbildungen und gemeinsame Schulungen werden Teamgeist und das persönliche Know-How der Mitarbeiter gefördert.



Weitere Besonderheiten: Entwicklung neuer Veranstaltungskonzepte, z.B. PANOVENT® (siehe www.panovent.de)

Wir suchen: Azubis im Bereich Küche und Restaurantfach, Aushilfen (gelernt und ungelernt) in den Abteilungen Bestuhlung, Veranstaltungstechnik, Besuchermanagement, gastronomischer Service, Küche.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen