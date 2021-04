Hagen als Vorreiter: Corona-Impfungen für Wohnungslose

Corona in Hagen

Hagen. 30 Impfungen wurden bereits im Männerasyl in Hagen durchgeführt. Ab Anfang Mai sollen mobile Teams im Stadtgebiet Wohnungslose impfen.

Als eine der ersten Städte impft Hagen jetzt auch Wohnungslose gegen Corona. Das Projekt ist bereits angelaufen: Erste Impfungen wurden bereits im Männerasyl durchgeführt.

„Im Männerasyl wurden rund 30 Personen geimpft. Das Gesundheitsamt hat bereits vor der Terminabsprache Aufklärungsgespräche mit den Bewohnern geführt, um eine möglichst genaue Anzahl der Impfwilligen sicherzustellen. Im Anschluss erfolgte die Terminabsprache über das Impfzentrum“, so Stadt-Sprecherin Franziska Michels. Das Impfzentrum hat die Daten dann an den zuständigen Impfarzt weitergegeben, der wiederum dann die Impfungen organisiert hat.

Impfung mit Johnson & Johnson-Impfstoff

„Wir gehen davon aus, dass dann ab Anfang Mai die ersten Johnson&Johnson Dosen hier eintreffen. Dann wollen wir mit den mobilen Teams in Hagen auf die Straße, um obdachlosen Menschen eine Impfung anzubieten“, betont Dr. Rolf Kinzius, der dieses Angebot ausdrücklich befürwortet. Als ärztlicher Leiter des Impfzentrums ist er mit verantwortlich für die Koordination der mobilen Teams, die von der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) gestellt werden.

Wie, wann und in welcher Menge der Impfstoff ankommt – noch unklar. Auch der genaue Ablauf steht noch nicht fest: „Wir werden, so viel ist sicher, einen festen Anlaufpunkt einrichten. Anders geht es mit Blick auf die Organisation nicht“, so Kinzius weiter.

Der Vorteil beim Johnson & Johnson Impfstoff liege auf der Hand: „Hier ist nur eine Einmalgabe des Vakzins erforderlich. Das hilft ungemein.“ Auch in Notunterkünften sollen schnellstmöglich Impf-Angebote gemacht werden.