Hagen: Alte Panzergranate muss gesprengt werden

Wegen der Beseitigung einer Panzergranate aus dem Zweiten Weltkrieg ist die Selbecker Straße in Hagen am Dienstag gesperrt worden. Ein Mitarbeiter des Wirtschaftsbetriebs Hagen hatte in einem Waldstück das Relikt entdeckt.

Vor der kontrollierten Sprengung mussten angrenzenden Wohnhäuser evakuiert werden. Umliegende Wege wurden durch das Ordnungsamt gesperrt. Für die Sprengung der Panzergranate musste die Polizei die Selbecker Straße für etwa eine halbe Stunde in beide Fahrtrichtungen sperren. Von der Sperrung war auch die Buslinie der Hagener Straßenbahn betroffen.

Panzergranate wird vor Ort gesprengt

Da die Granate nicht bewegt werden durfte, sprengte der staatliche Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe diese vor Ort. Die Panzergranate mit einer Länge von 30 Zentimetern und einem Nettosprengstoffgehalt von 180 Gramm wurde voraussichtlich durch das Hochwasser am 14. Juli an die Oberfläche gespült.

Infolge der Flutkatastrophe könnten derzeit, so teilt die Stadt mit, häufiger aufgespülte Kampfmittel zutage treten. Das Ordnungsamt der Stadt Hagen weist daher darauf hin, dass bei allen Kampfmittelfunden höchste Vorsicht geboten ist. Kampfmittel sollten unter keinen Umständen berührt werden. Personen sollten zudem Abstand halten und sofort das Ordnungsamt, die Feuerwehr oder die Polizei informieren. Nach Möglichkeit ist der Zugang zur Fundstelle zu sperren.

