Hagen: Amelie Wille – Wie man als Au-pair in die USA kommt

Amelie Wille ist 18 Jahre alt und will als Au-pair in die USA.

Hohenlimburg. Für alle Hagener, die darüber nachdenken, als Au-pair ins Ausland zu gehen, ist das Gespräch mit Amelie Wille hilfreicher Service.

Amelie Wille, 18 Jahre alt, hat in diesem Jahr ihr Abitur absolviert und überlegt nun, wohin es für sie als nächstes gehen soll. Aber eins ist ihr klar: Sie möchte ins Ausland, um dort wichtige Erfahrungen für ihr Leben sammeln zu können. Am besten als Au-pair.

Möglichkeiten nach dem Abschluss gibt es viele. Während die einen eine Ausbildung anfangen, überlegen sich die anderen, in welche Uni sie sich einschreiben wollen. Doch das ist kein Muss, vor allem nicht in diesem jungen Alter. Jetzt schon zu wissen, was man für den Rest seines Lebens machen soll, ist ziemlich viel verlangt. Weshalb wahrscheinlich auch immer mehr junge Leute die Möglichkeiten im Ausland nutzen.

Wichtige Erfahrung für das Leben der Jugendlichen

Das Leben in einer anderen Kultur entdecken, das Erlernen einer neuen oder bereits bekannten Sprache, aber auch die Chance, selbstständiger zu werden, ist für Jugendliche eine wichtige Erfahrung, die gesammelt werden kann, bevor man vielleicht den nächsten Schritt in die berufliche Zukunft wagt.

So auch Amelie Wille, 18 Jahre alt. Sie stieß durch Social Media auf eine Organisation, die ihr die Möglichkeiten gab, im Ausland auf verschiedenste Weise Erfahrungen sammeln zu können. Wir haben mit ihr gesprochen.

Wie bist du erstmals auf die Idee gekommen, ins Ausland gehen zu wollen?

Amelie Wille: Ich habe schon lange mit dem Gedanken gespielt nach meinem Abitur nicht direkt studieren zu wollen oder eine Ausbildung anzufangen. Mein Traum war es schon immer, um die Welt zu reisen und so viele unterschiedliche Orte wie möglich zu entdecken. Auf der Social Media Plattform „Tik-Tok“ entdeckte ich dann ein Mädchen, das durch Videos ihre Erfahrungen als Au-Pair im Ausland teilte. Durch sie bin ich auf die Organisation „AIFS Educational Travel“ gestoßen und habe mich dann mehr darüber informiert. Die Internetseite wirkte sehr seriös und auch die Möglichkeiten waren zahlreich. Durch die vielen Videos auf der Internetseite und den positiven Erfahrungsberichten entschied ich mich dann für diese Organisation und fing an, mich genauer über die Voraussetzungen und Möglichkeiten zu informieren.

Wie ging es für dich dann weiter?

Im ersten Schritt nutzte ich die Voranmeldung, um mir Informationen einzuholen und um mich mit jemanden in Verbindung setzen zu können, der mir alle meine Fragen beantworten konnte. Bereits nach kurzer Zeit führte ich ein Telefonat mit einem Zuständigen der Organisation, der mir den ganzen Prozess erklärte und meine Fragen beantwortete. Währenddessen sprach ich auch mit meiner Familie über mein Vorhaben, die mich dahingehend sofort unterstützte. Als nächstes musste ich mir über mein Reiseziel Gedanken machen und mir die Frage stellen, welche Möglichkeit ich in Anspruch nehmen möchte. Da aber eine längere Reise nach Amerika schon lange ein Traum von mir war, entschied ich mich dann schließlich dafür.

Welche Möglichkeiten im Ausland gab es? Und wofür hast du dich entschieden?

Die Organisation bietet ein Freiwilliges soziales Jahr, Work an Travel, einen Austausch, eine Sprachreise, aber auch studieren im Ausland an. Ich entschied mich jedoch für ein einjähriges „Au-pair“. Denn ich persönlich finde, dass man vor allem in einer Familie eine gute Chance hat, die Kultur kennenzulernen sowie selbstständiger als auch selbstbewusster zu werden. Zudem habe ich bereits vorher gerne die Aufgabe als Babysitter übernommen und auch immer sehr viel Spaß gehabt, Zeit mit den Kindern zu verbringen. Doch auch ein Freiwilliges soziales Jahr käme für mich definitiv in die engere Auswahl. Gerne auch etwas mit Tieren.

Wie sieht nun der nächste Schritt aus?

Ich habe in der Vorbereitung ein Profil über mich und meine Interessen erstellen müssen, damit mich nun Familien anschreiben können und einen ersten Eindruck von mir bekommen. Dabei ist es dann sehr wichtig, dass man sich gut mit der Familie versteht und nicht direkt nach dem ersten Kontakt zur Familie eine Entscheidung trifft. Denn ein Jahr ist eine lange Zeit und da ist es schon sehr wichtig, dass man sich wohlfühlt und die Chemie zwischen einem selbst und der Familie stimmt. Im Notfall gebe es aber auch immer noch Ansprechpartner vor Ort, die einen unterstützen würden, falls man merkt, dass es doch nicht passt oder man sich unwohl fühlt. Zurzeit warte ich noch auf Familien, die mich kontaktieren, bin aber auch am überlegen, ob ein freiwilliges soziales Jahr oder auch nur ein paar Monate freiwillige Arbeit im Ausland etwas für mich wären.

