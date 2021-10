Hagen: An Tankstelle gehen der Polizei drei Männer ins Netz

Erfolgreicher Einsatz für die Polizei Hagen an einer Tankstelle in Hohenlimburg: Gleich drei junge Männer gegen den Polizisten ins Netz.

Hagen. Ungewöhnlicher Fang für die Polizei Hagen: Drei junge Männer mit verschiedenen Vergehen sind Polizisten an einer Tankstelle ins Netz gegangen.

Ein 15-Jähriger ohne Führerschein, ein 19-Jähriger unter Drogeneinfluss am Steuer und ein 22-Jähriger, der vor Fahndern in Zivil gerade flüchtete – der Polizei Hagen sind am Dienstagabend an einer Tankstelle in Hohenlimburg gleich mehrere junge Männer ins Netz gegangen.

Zunächst erwischten die Polizisten am Dienstag gegen 22 Uhr in der Straße Alter Reher Weg einen Roller, der ohne Licht fuhr. Als die Polizeibeamten das Fahrzeug anhalten wollten, versuchte sich der Fahrer einer Kontrolle zu entziehen. Er fuhr über eine Wiese, einen Fußgängerweg und durch eine Unterführung.

15-Jähriger flüchtet in Hagen vor der Polizei

Nahe einer Tankstelle ließ er das Fahrzeug zurück und rannte davon. Er stieg, wie sich später herausstellte, in das Auto eines Freundes ein, der dort tankte. Gemeinsam fuhren die beiden Personen davon, konnten jedoch später von Beamte des zivilen Einsatztrupps der Polizei ausfindig gemacht werden.

Die flüchtigen Männer waren zu Fuß zurück zu der Tankstelle gekommen, um einen zurückgelassenen Motorradhelm abzuholen. Es stellte sich heraus, dass das Kleinkraftrad unter anderem nicht angemeldet war, mehrere Mängel aufwies und das der 15-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

19-Jähriger unter Drogen am Steuer

Der minderjährige Hagener wurde an einen Erziehungsberechtigten übergeben und erhielt eine Strafanzeige. Der 19-jährige Fahrer des Golfs, in den sich der 15-Jährige gesetzt hatte, stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Er musste eine Blutprobe abgeben und die Weiterfahrt mit seinem Auto wurde ihm bis zum Abbau der Substanzen untersagt. Er erhielt eine Anzeige.

Während die Polizei an der Tankstelle den Sachverhalt aufnahm, rannte eine Mann aus Richtung der Autobahn A 46 auf die dort anwesenden Beamten zu. Der polizeibekannte 22-jährige Hagener wurde durch andere zivile Beamte des Einsatztrupps der Polizei Hagen verfolgt. Diese hatten ihn in der Elseyer Straße gesehen und erkannt. Er wollte fußläufig flüchten und lief den Polizisten auf dem Gelände der Tankstelle in die Arme.

Haftbefehl wegen räuberischer Erpressung

Er hatte nach einer räuberischen Erpressung einen offenen Haftbefehl und kam in das Polizeigewahrsam.

