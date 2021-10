Hagen: Angeklagter Messerstecher (23) schweigt vor Gericht

Hagen. „Versuchter Totschlag“, so lautet der Vorwurf gegen einen Hagener Auszubildenden, der einen Kiosk-Besitzer niedergestochen haben soll.

Der Streit um eine nicht getragene Corona-Schutzmaske endete blutig, beinahe sogar tödlich: Durch mehrere Messerstiche war ein Kiosk-Mitarbeiter (31) im November in Altenhagen niedergestochen worden.

„Versuchter Totschlag“ lautet jetzt der Vorwurf vor dem Hagener Schwurgericht. Der Angeklagte (23), ein Auszubildender aus dem Hagener Norden, befindet sich auf freiem Fuß und machte am ersten Verhandlungstag keine Angaben zur Sache. Das damals schwer verletzte Opfer muss erst am 2. November in den Zeugenstand.

Polizeibeamte befragt

Am Montag wurden zunächst die Polizeibeamten befragt, die am 20. November gegen 15.25 Uhr zum Tatort in der Alleestraße gerufen worden waren. „Alles blutverschmiert, auf dem Boden und auch im Treppenhaus“, erinnert sich eine Polizeibeamtin (40) an den hektischen Einsatz.

Der Geschädigte wurde auf einen Stuhl gesetzt und bis zum Eintreffen der Rettungskräfte erstversorgt. „Das Geschehen hatte ihn sehr beeindruckt, aufgrund der Schmerzen stand er kurz vor dem Wegklappen.“

Zum eigentlichen Vorfall sei es gekommen, weil der Angeklagte tags zuvor beim Betreten der Trinkhalle auf die Maskenpflicht aufmerksam gemacht worden war.

Stich in Richtung Herzbeutel

Der Kunde hätte sich aggressiv verweigert, es gab eine heftige Auseinandersetzung. Am darauffolgenden Tattag sei der Angeklagte dann mit einem Messer vor den Kiosk zurückgekehrt. „Damit hat er mehrfach auf sein Opfer eingestochen und dreimal getroffen. Ein Stich ging in Richtung Herzbeutel, aber nicht tief genug, um diesen zu verletzen. Ein weiterer Stich wurde in Richtung Lunge geführt, traf allerdings nicht, da die Klinge am Rippenbogen abprallte. Doch am linken Unterarm kam es durch Abwehrbewegungen zu tiefen Schnittverletzungen“, so die Anklage.

Erst durch das beherzte Eingreifen eines Passanten, der den Angreifer an dessen Jacke wegzog, wurde vom Tatopfer abgelassen. Der Passant verhinderte offenbar noch Schlimmeres. Der lebensgefährlich Verletzte musste von einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden.

